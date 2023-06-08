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Сирия резко осудила подрыв Киевом дамбы Каховской ГЭС, сообщил источник - РИА Новости, 08.06.2023
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11:43 08.06.2023 (обновлено: 11:58 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/siriya-1876895939.html
Сирия резко осудила подрыв Киевом дамбы Каховской ГЭС, сообщил источник
Сирия резко осудила подрыв Киевом дамбы Каховской ГЭС, сообщил источник - РИА Новости, 08.06.2023
Сирия резко осудила подрыв Киевом дамбы Каховской ГЭС, сообщил источник
Сирия резко осудила подрыв киевским режимом дамбы Каховской ГЭС, передает агентство SANA со ссылкой на источники в сирийском МИД. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T11:43
2023-06-08T11:58
в мире
сирия
киев
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сирия резко осудила подрыв киевским режимом дамбы Каховской ГЭС, передает агентство SANA со ссылкой на источники в сирийском МИД."Сирия резко осуждает подрыв киевским режимом дамбы Каховской ГЭС, который привел к большому ущербу для мирных жителей и затоплению больших территорий", - говорится в сообщении агентства.Агентство также отмечает со ссылкой на источник в МИД, что этот террористический акт киевского режима является продолжением его безрассудных действий и эскалацией со стороны его союзников из альянса НАТО в их войне против России.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230608/ges-1876883752.html
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в мире, сирия, киев, разрушение каховской гэс
В мире, Сирия, Киев, Разрушение Каховской ГЭС
Сирия резко осудила подрыв Киевом дамбы Каховской ГЭС, сообщил источник

МИД Сирии резко осудил подрыв киевским режимом дамбы Каховской ГЭС

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПодтопление стадиона "Энергия" в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС
Подтопление стадиона Энергия в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Подтопление стадиона "Энергия" в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сирия резко осудила подрыв киевским режимом дамбы Каховской ГЭС, передает агентство SANA со ссылкой на источники в сирийском МИД.
"Сирия резко осуждает подрыв киевским режимом дамбы Каховской ГЭС, который привел к большому ущербу для мирных жителей и затоплению больших территорий", - говорится в сообщении агентства.
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Агентство также отмечает со ссылкой на источник в МИД, что этот террористический акт киевского режима является продолжением его безрассудных действий и эскалацией со стороны его союзников из альянса НАТО в их войне против России.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
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