https://ria.ru/20230608/siriya-1876895939.html

Сирия резко осудила подрыв Киевом дамбы Каховской ГЭС, сообщил источник

Сирия резко осудила подрыв Киевом дамбы Каховской ГЭС, сообщил источник - РИА Новости, 08.06.2023

Сирия резко осудила подрыв Киевом дамбы Каховской ГЭС, сообщил источник

Сирия резко осудила подрыв киевским режимом дамбы Каховской ГЭС, передает агентство SANA со ссылкой на источники в сирийском МИД. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T11:43

2023-06-08T11:43

2023-06-08T11:58

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сирия

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сирия резко осудила подрыв киевским режимом дамбы Каховской ГЭС, передает агентство SANA со ссылкой на источники в сирийском МИД."Сирия резко осуждает подрыв киевским режимом дамбы Каховской ГЭС, который привел к большому ущербу для мирных жителей и затоплению больших территорий", - говорится в сообщении агентства.Агентство также отмечает со ссылкой на источник в МИД, что этот террористический акт киевского режима является продолжением его безрассудных действий и эскалацией со стороны его союзников из альянса НАТО в их войне против России.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230608/ges-1876883752.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сирия, киев, разрушение каховской гэс