"Мы против нацистов". ООН прокомментировала публикации СМИ о символике ВСУ
ООН выступила против нацизма после публикации NYT о символике у украинских военных
© Фото : Ukrainian Presidential press serviceПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Ukrainian Presidential press service
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
ООН, 8 июн - РИА Новости. ООН выступает против нацистов и нацистской символики, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать публикацию NYT о наличии нацистских символов на форме украинских военнослужащих
Корреспондент сослался на публикацию NYT от 7 июня, в которой говорится, что украинское правительство и союзники по НАТО опубликовали, а затем незаметно удалили из своих лент в социальных сетях три фотографии украинских военных с нашивками с символами, которые "стали печально известными в нацистской Германии и с тех пор стали частью иконографии крайне правых групп".
"Мы выступаем против нацистов и нацистских символов. Я не могу проверить подлинность этих сообщений - (но) это наша принципиальная позиция", - сказал Дюжаррик.
Ранее Владимир Зеленский не раз выкладывал фотографии с военными, у которых были эмблемы дивизии СС. В сентябре 2022 года из телеграм-канала Зеленского была удалена фотография, где в кадр попал военный с эмблемой эсэсовской дивизии "Мертвая голова". Ранее он разместил публикацию, приуроченную ко дню победы над нацизмом, пост был датирован 9 мая 2022 года. На одном из фото к иллюстрации был изображен военный с размещенной на груди эмблемой уже упомянутого гитлеровского соединения. Позже публикация была отредактирована, а фото военного с нацистской символикой удалено.
Данный материал опубликован исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.