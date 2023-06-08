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"Мы против нацистов". ООН прокомментировала публикации СМИ о символике ВСУ - РИА Новости, 08.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:23 08.06.2023 (обновлено: 21:41 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/simvolika-1877094237.html
"Мы против нацистов". ООН прокомментировала публикации СМИ о символике ВСУ
"Мы против нацистов". ООН прокомментировала публикации СМИ о символике ВСУ - РИА Новости, 08.06.2023
"Мы против нацистов". ООН прокомментировала публикации СМИ о символике ВСУ
ООН выступает против нацистов и нацистской символики, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T21:23
2023-06-08T21:41
специальная военная операция на украине
в мире
россия
германия
украина
владимир зеленский
стефан дюжаррик
нато
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ООН, 8 июн - РИА Новости. ООН выступает против нацистов и нацистской символики, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать публикацию NYT о наличии нацистских символов на форме украинских военнослужащих Корреспондент сослался на публикацию NYT от 7 июня, в которой говорится, что украинское правительство и союзники по НАТО опубликовали, а затем незаметно удалили из своих лент в социальных сетях три фотографии украинских военных с нашивками с символами, которые "стали печально известными в нацистской Германии и с тех пор стали частью иконографии крайне правых групп". "Мы выступаем против нацистов и нацистских символов. Я не могу проверить подлинность этих сообщений - (но) это наша принципиальная позиция", - сказал Дюжаррик. Ранее Владимир Зеленский не раз выкладывал фотографии с военными, у которых были эмблемы дивизии СС. В сентябре 2022 года из телеграм-канала Зеленского была удалена фотография, где в кадр попал военный с эмблемой эсэсовской дивизии "Мертвая голова". Ранее он разместил публикацию, приуроченную ко дню победы над нацизмом, пост был датирован 9 мая 2022 года. На одном из фото к иллюстрации был изображен военный с размещенной на груди эмблемой уже упомянутого гитлеровского соединения. Позже публикация была отредактирована, а фото военного с нацистской символикой удалено.Данный материал опубликован исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
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в мире, россия, германия, украина, владимир зеленский, стефан дюжаррик, нато, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Германия, Украина, Владимир Зеленский, Стефан Дюжаррик, НАТО, ООН
"Мы против нацистов". ООН прокомментировала публикации СМИ о символике ВСУ

ООН выступила против нацизма после публикации NYT о символике у украинских военных

© Фото : Ukrainian Presidential press serviceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© Фото : Ukrainian Presidential press service
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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ООН, 8 июн - РИА Новости. ООН выступает против нацистов и нацистской символики, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать публикацию NYT о наличии нацистских символов на форме украинских военнослужащих
Корреспондент сослался на публикацию NYT от 7 июня, в которой говорится, что украинское правительство и союзники по НАТО опубликовали, а затем незаметно удалили из своих лент в социальных сетях три фотографии украинских военных с нашивками с символами, которые "стали печально известными в нацистской Германии и с тех пор стали частью иконографии крайне правых групп".
"Мы выступаем против нацистов и нацистских символов. Я не могу проверить подлинность этих сообщений - (но) это наша принципиальная позиция", - сказал Дюжаррик.
Ранее Владимир Зеленский не раз выкладывал фотографии с военными, у которых были эмблемы дивизии СС. В сентябре 2022 года из телеграм-канала Зеленского была удалена фотография, где в кадр попал военный с эмблемой эсэсовской дивизии "Мертвая голова". Ранее он разместил публикацию, приуроченную ко дню победы над нацизмом, пост был датирован 9 мая 2022 года. На одном из фото к иллюстрации был изображен военный с размещенной на груди эмблемой уже упомянутого гитлеровского соединения. Позже публикация была отредактирована, а фото военного с нацистской символикой удалено.
Данный материал опубликован исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияГерманияУкраинаВладимир ЗеленскийСтефан ДюжаррикНАТОООН
 
 
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