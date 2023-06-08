https://ria.ru/20230608/simvolika-1877094237.html

"Мы против нацистов". ООН прокомментировала публикации СМИ о символике ВСУ

"Мы против нацистов". ООН прокомментировала публикации СМИ о символике ВСУ - РИА Новости, 08.06.2023

"Мы против нацистов". ООН прокомментировала публикации СМИ о символике ВСУ

ООН выступает против нацистов и нацистской символики, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T21:23

2023-06-08T21:23

2023-06-08T21:41

специальная военная операция на украине

в мире

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владимир зеленский

стефан дюжаррик

нато

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ООН, 8 июн - РИА Новости. ООН выступает против нацистов и нацистской символики, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать публикацию NYT о наличии нацистских символов на форме украинских военнослужащих Корреспондент сослался на публикацию NYT от 7 июня, в которой говорится, что украинское правительство и союзники по НАТО опубликовали, а затем незаметно удалили из своих лент в социальных сетях три фотографии украинских военных с нашивками с символами, которые "стали печально известными в нацистской Германии и с тех пор стали частью иконографии крайне правых групп". "Мы выступаем против нацистов и нацистских символов. Я не могу проверить подлинность этих сообщений - (но) это наша принципиальная позиция", - сказал Дюжаррик. Ранее Владимир Зеленский не раз выкладывал фотографии с военными, у которых были эмблемы дивизии СС. В сентябре 2022 года из телеграм-канала Зеленского была удалена фотография, где в кадр попал военный с эмблемой эсэсовской дивизии "Мертвая голова". Ранее он разместил публикацию, приуроченную ко дню победы над нацизмом, пост был датирован 9 мая 2022 года. На одном из фото к иллюстрации был изображен военный с размещенной на груди эмблемой уже упомянутого гитлеровского соединения. Позже публикация была отредактирована, а фото военного с нацистской символикой удалено.Данный материал опубликован исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.

https://ria.ru/20230608/zayavlenie-1877008510.html

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в мире, россия, германия, украина, владимир зеленский, стефан дюжаррик, нато, оон