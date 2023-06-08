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Число пострадавших при отравлении суррогатным сидром превысило сто человек
Число пострадавших при отравлении суррогатным сидром превысило сто человек - РИА Новости, 08.06.2023
Число пострадавших при отравлении суррогатным сидром превысило сто человек
Число пострадавших при отравлении суррогатным сидром превысило сто человек, сообщила пресс-служба Минздрава. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T21:25
2023-06-08T21:25
2023-06-08T23:49
происшествия
массовое отравление сидром в россии
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здоровье - общество
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Число пострадавших при отравлении суррогатным сидром превысило сто человек, сообщила пресс-служба Минздрава."Общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах Российской Федерации составляет 101 человек, в том числе пять несовершеннолетних и одна беременная женщина", — говорится в публикации.В министерстве уточнили, что зафиксирован 31 летальный случай. На стационарном лечении в медицинских организациях Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской, Курганской областей и Удмуртии находятся четыре пациента в крайне тяжелом состоянии, 24 пациента — в тяжелом.О массовом отравлении жителей разных регионов суррогатным сидром стало известно 5 июня. Смертельные случаи имели место в Приволжском федеральном округе. Все они связаны с напитком "Мистер Сидр" самарского производства. Экспертиза выявила в нем опасные примеси метанола и этилбутирата.Следственный комитет возбудил уголовное дело о некачественном оказании услуг. По нему задержали индивидуального предпринимателя, который, по данным следствия, производил напиток в Красноглинском районе Самарской области и поставлял его в торговые точки. Суд арестовал бизнесмена.После случившегося глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства выявить и изъять из продажи всю продукцию "Мистер Сидр". По последним данным, из оборота убрали более 70 тысяч литров опасного напитка.
https://ria.ru/20230608/otravlenie-1876857749.html
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происшествия, массовое отравление сидром в россии, самарское, курганская область, здоровье - общество, россия, нижегородская область
Происшествия, Массовое отравление сидром в России, Самарское, Курганская область, Здоровье - Общество, Россия, Нижегородская область
Число пострадавших при отравлении суррогатным сидром превысило сто человек
Минздрав: количество пострадавших при отравлении сидром выросло до 101 человека