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В России изъяли более 70 тысяч литров опасного сидра
В России изъяли более 70 тысяч литров опасного сидра - РИА Новости, 08.06.2023
В России изъяли более 70 тысяч литров опасного сидра
Более 70 тысяч литров опасного напитка "Мистер сидр" изъято в России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T18:52
2023-06-08T18:52
2023-06-08T18:54
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
массовое отравление сидром в россии
здоровье - общество
самарское
нижегородская область
анна попова
федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Более 70 тысяч литров опасного напитка "Мистер сидр" изъято в России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."По состоянию на 18:00 8 июня специалистами территориальных органов Роспотребнадзора совместно с сотрудниками Росалкогольрегулирования изъято 71,4 тысячи литров потенциально опасного пивного напитка "Мистер сидр", произведенного на территории Самарской области", - говорится в сообщении.Продукция выявлена и изъята в Астраханской, Курганской, Волгоградской, Владимирской, Ульяновской, Самарской, Пензенской, Рязанской и Нижегородской областях, в республиках Удмуртия, Крым, Мордовия, Чувашия, Коми, Марий Эл и Башкортостан, а также в Пермском крае, уточнили в пресс-службе.Роспотребнадзор призывает граждан быть бдительными при приобретении слабоалкогольных напитков и немедленно сообщать о случаях реализации продукции "Мистер сидр" в территориальные органы Роспотребнадзора.Ранее сообщалось, что суррогатным сидром в регионах России отравились 97 человек, 31 из них скончался.Глава Роспотребнадзора Анна Попова после массового отравления алкоголем поручила региональным управлениям ведомства выявить всю продукцию "Мистер Сидр" и изъять ее из оборота.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, массовое отравление сидром в россии, здоровье - общество, самарское, нижегородская область, анна попова, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование), происшествия
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Массовое отравление сидром в России, Здоровье - Общество, Самарское, Нижегородская область, Анна Попова, Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование), Происшествия
В России изъяли более 70 тысяч литров опасного сидра
Роспотребнадзор: в России изъяли более 70 тысяч литров опасного напитка "Мистер сидр"