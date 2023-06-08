https://ria.ru/20230608/sidr-1877061351.html

В России изъяли более 70 тысяч литров опасного сидра

В России изъяли более 70 тысяч литров опасного сидра - РИА Новости, 08.06.2023

В России изъяли более 70 тысяч литров опасного сидра

Более 70 тысяч литров опасного напитка "Мистер сидр" изъято в России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T18:52

2023-06-08T18:52

2023-06-08T18:54

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

массовое отравление сидром в россии

здоровье - общество

самарское

нижегородская область

анна попова

федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Более 70 тысяч литров опасного напитка "Мистер сидр" изъято в России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."По состоянию на 18:00 8 июня специалистами территориальных органов Роспотребнадзора совместно с сотрудниками Росалкогольрегулирования изъято 71,4 тысячи литров потенциально опасного пивного напитка "Мистер сидр", произведенного на территории Самарской области", - говорится в сообщении.Продукция выявлена и изъята в Астраханской, Курганской, Волгоградской, Владимирской, Ульяновской, Самарской, Пензенской, Рязанской и Нижегородской областях, в республиках Удмуртия, Крым, Мордовия, Чувашия, Коми, Марий Эл и Башкортостан, а также в Пермском крае, уточнили в пресс-службе.Роспотребнадзор призывает граждан быть бдительными при приобретении слабоалкогольных напитков и немедленно сообщать о случаях реализации продукции "Мистер сидр" в территориальные органы Роспотребнадзора.Ранее сообщалось, что суррогатным сидром в регионах России отравились 97 человек, 31 из них скончался.Глава Роспотребнадзора Анна Попова после массового отравления алкоголем поручила региональным управлениям ведомства выявить всю продукцию "Мистер Сидр" и изъять ее из оборота.

https://ria.ru/20230608/sidr-1876972035.html

россия

самарское

нижегородская область

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, массовое отравление сидром в россии, здоровье - общество, самарское, нижегородская область, анна попова, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование), происшествия