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Минздрав назвал число отравившихся суррогатным сидром в России
Минздрав назвал число отравившихся суррогатным сидром в России - РИА Новости, 08.06.2023
Минздрав назвал число отравившихся суррогатным сидром в России
Суррогатным сидром в регионах России отравились 97 человек, 31 из них скончался, три пациента остаются в крайне тяжелом состоянии, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T17:15
2023-06-08T17:15
2023-06-08T17:26
россия
массовое отравление сидром в россии
происшествия
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Суррогатным сидром в регионах России отравились 97 человек, 31 из них скончался, три пациента остаются в крайне тяжелом состоянии, сообщается в телеграм-канале Минздрава РФ."В настоящий момент общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах Российской Федерации составляет 97 человек", - говорится в сообщении.Зафиксирован 31 случай летального исхода. В настоящее время осуществляется мониторинг состояния пострадавших, уточняется в материале.Одного человека выписали, три пациента остаются в крайне тяжелом состоянии, 25 пациентов – в тяжелом, добавили в министерстве.
https://ria.ru/20230608/alkogol-1876978852.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, массовое отравление сидром в россии, происшествия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Россия, Массовое отравление сидром в России, Происшествия, Здоровье - Общество, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Минздрав назвал число отравившихся суррогатным сидром в России
Минздрав заявил, что суррогатным сидром отравились 97 человек, 31 из них умер
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Суррогатным сидром в регионах России отравились 97 человек, 31 из них скончался, три пациента остаются в крайне тяжелом состоянии, сообщается в телеграм-канале Минздрава РФ.
"В настоящий момент общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах Российской Федерации составляет 97 человек", - говорится в сообщении.
Зафиксирован 31 случай летального исхода. В настоящее время осуществляется мониторинг состояния пострадавших, уточняется в материале.
Одного человека выписали, три пациента остаются в крайне тяжелом состоянии, 25 пациентов – в тяжелом, добавили в министерстве.
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