https://ria.ru/20230608/sidr-1877032591.html

Минздрав назвал число отравившихся суррогатным сидром в России

Минздрав назвал число отравившихся суррогатным сидром в России - РИА Новости, 08.06.2023

Минздрав назвал число отравившихся суррогатным сидром в России

Суррогатным сидром в регионах России отравились 97 человек, 31 из них скончался, три пациента остаются в крайне тяжелом состоянии, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T17:15

2023-06-08T17:15

2023-06-08T17:26

россия

массовое отравление сидром в россии

происшествия

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Суррогатным сидром в регионах России отравились 97 человек, 31 из них скончался, три пациента остаются в крайне тяжелом состоянии, сообщается в телеграм-канале Минздрава РФ."В настоящий момент общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах Российской Федерации составляет 97 человек", - говорится в сообщении.Зафиксирован 31 случай летального исхода. В настоящее время осуществляется мониторинг состояния пострадавших, уточняется в материале.Одного человека выписали, три пациента остаются в крайне тяжелом состоянии, 25 пациентов – в тяжелом, добавили в министерстве.

https://ria.ru/20230608/alkogol-1876978852.html

россия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, массовое отравление сидром в россии, происшествия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)