https://ria.ru/20230608/sidr-1877027161.html

В Башкирии обнаружили крупную партию напитка "Мистер сидр"

В Башкирии обнаружили крупную партию напитка "Мистер сидр" - РИА Новости, 08.06.2023

В Башкирии обнаружили крупную партию напитка "Мистер сидр"

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Башкирии обнаружили на оптовом складе в Салавате более 2,5 тысячи литров самарского сидра, которым отравились более 30 РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T16:58

2023-06-08T16:58

2023-06-08T16:58

происшествия

салават

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

массовое отравление сидром в россии

республика башкортостан

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УФА, 8 июн - РИА Новости. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Башкирии обнаружили на оптовом складе в Салавате более 2,5 тысячи литров самарского сидра, которым отравились более 30 человек, сообщило ведомство в своём телеграм-канале. "Во время проверки оптового склада ООО "Кронштадт" в г.Салават сотрудниками управления Роспотребнадзора обнаружено 88 кег по 30 литров алкогольной продукции "Пивная продукция – "Мистер Сидр". Управлением приостановлена реализация этой продукции объемом 2640 литров", - говорится в сообщении. Отобраны пробы напитка для проведения лабораторных испытаний на содержание метилового спирта и солей металлов, информирует ведомство. От употребления разливного сидра самарского производства в России погибли более 30 человек, еще около 60 лечатся в больницах. По данным полиции, экспертиза выявила в суррогатном напитке опасные примеси метанола и этилбутирата. Глава Роспотребнадзора Анна Попова после массового отравления алкоголем поручила региональным управлениям ведомства выявить всю продукцию "Мистер Сидр" и изъять ее из оборота.

https://ria.ru/20230608/sidr-1876972035.html

https://ria.ru/20230608/samogon-1876897578.html

салават

россия

республика башкортостан

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происшествия, салават, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое отравление сидром в россии, республика башкортостан