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В Башкирии обнаружили крупную партию напитка "Мистер сидр"
В Башкирии обнаружили крупную партию напитка "Мистер сидр" - РИА Новости, 08.06.2023
В Башкирии обнаружили крупную партию напитка "Мистер сидр"
Сотрудники управления Роспотребнадзора по Башкирии обнаружили на оптовом складе в Салавате более 2,5 тысячи литров самарского сидра, которым отравились более 30 РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T16:58
2023-06-08T16:58
2023-06-08T16:58
происшествия
салават
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
массовое отравление сидром в россии
республика башкортостан
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УФА, 8 июн - РИА Новости. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Башкирии обнаружили на оптовом складе в Салавате более 2,5 тысячи литров самарского сидра, которым отравились более 30 человек, сообщило ведомство в своём телеграм-канале. "Во время проверки оптового склада ООО "Кронштадт" в г.Салават сотрудниками управления Роспотребнадзора обнаружено 88 кег по 30 литров алкогольной продукции "Пивная продукция – "Мистер Сидр". Управлением приостановлена реализация этой продукции объемом 2640 литров", - говорится в сообщении. Отобраны пробы напитка для проведения лабораторных испытаний на содержание метилового спирта и солей металлов, информирует ведомство. От употребления разливного сидра самарского производства в России погибли более 30 человек, еще около 60 лечатся в больницах. По данным полиции, экспертиза выявила в суррогатном напитке опасные примеси метанола и этилбутирата. Глава Роспотребнадзора Анна Попова после массового отравления алкоголем поручила региональным управлениям ведомства выявить всю продукцию "Мистер Сидр" и изъять ее из оборота.
https://ria.ru/20230608/sidr-1876972035.html
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происшествия, салават, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое отравление сидром в россии, республика башкортостан
Происшествия, Салават, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Массовое отравление сидром в России, Республика Башкортостан
В Башкирии обнаружили крупную партию напитка "Мистер сидр"
Роспотребнадзор обнаружил 2640 литров напитка "Мистер сидр" в башкирском Салавате