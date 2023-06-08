https://ria.ru/20230608/sidr-1876972035.html

Замглавы самарского ГУ МВД уволен после случаев отравления сидром

Замглавы самарского ГУ МВД уволен после случаев отравления сидром - РИА Новости, 08.06.2023

Замглавы самарского ГУ МВД уволен после случаев отравления сидром

Суррогатный сидр, от отравления которым умерли уже более 30 человек в разных регионах России, могли изготовить из украденной со склада полиции спиртосодержащей... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T14:54

2023-06-08T14:54

2023-06-08T17:49

происшествия

самарская область

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

массовое отравление сидром в россии

самара

владимир колокольцев

ирина волк

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Суррогатный сидр, от отравления которым умерли уже более 30 человек в разных регионах России, могли изготовить из украденной со склада полиции спиртосодержащей жидкости, по итогам проверки с должности сняли замначальника Самарского главка МВД, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк."Владимир Колокольцев принял решение об освобождении от занимаемой должности заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майора внутренней службы Юрия Сафронова, который курировал деятельность тыловых подразделений", — говорится в релизе.Полиция изучила, как опасная продукция под маркой "Мистер Сидр" могла поступить в продажу, проверила большое количество магазинов, складов и автомобилей. Полицейские отследили цепочки поставок сырья предпринимателю, которого подозревают в изготовлении суррогатного напитка.Выяснилось, что со склада обеспечения ГУ МВД по Самарской области похитили спиртосодержащую жидкость, изъятую при проверках еще в 2012 году. По подозрению в этом хищении задержали двух жителей Самары, а также сержанта полиции, который охранял склад и пропустил их на территорию.Кроме генерала Сафронова, свою должность в связи с расследованием потерял также начальник ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения" управления МВД по Самарской области полковник Александр Ремнев.Собранные материалы полиция направила в следственные органы.О массовом отравлении жителей разных регионов суррогатным сидром стало известно 5 июня. Известно о 31 погибшем, еще около 60 находятся в больницах. Смертельные случаи зафиксировали в Ульяновской, Самарской, Нижегородской областях и в Удмуртии. Все они связаны с напитком "Мистер Сидр" самарского производства. Экспертиза выявила в нем опасные примеси метанола и этилбутирата.Следственный комитет возбудил уголовное дело о некачественном оказании услуг. По нему задержали индивидуального предпринимателя, который, по данным следствия, производил напиток в Красноглинском районе Самарской области и поставлял его в торговые точки. Суд арестовал бизнесмена.

https://ria.ru/20230608/otravlenie-1876857749.html

https://ria.ru/20230606/obvinenie-1876601517.html

самарская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, самарская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), массовое отравление сидром в россии, самара, владимир колокольцев, ирина волк