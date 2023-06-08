https://ria.ru/20230608/shpion-1876846271.html

Украинский шпион расплакался, признаваясь в работе на разведку Украины

Украинский шпион расплакался, признаваясь в работе на разведку Украины - РИА Новости, 08.06.2023

Украинский шпион расплакался, признаваясь в работе на разведку Украины

Задержанный в ДНР шпион и диверсант Службы внешней разведки Украины (СВРУ) заявил, что раскаивается в том, что передавал информацию киевским спецслужбам, а в... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T06:18

2023-06-08T06:18

2023-06-08T06:18

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

киев

служба безопасности украины

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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Задержанный в ДНР шпион и диверсант Службы внешней разведки Украины (СВРУ) заявил, что раскаивается в том, что передавал информацию киевским спецслужбам, а в процессе признания расплакался, следует из видеокадров его показаний, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Ранее в УФСБ по ДНР сообщили о задержании Михаила Михайленко, который с 2018 года за денежное вознаграждение собирал для СВРУ информацию о силовиках ДНР, а после начала спецоперации - и о местах дислокации и передвижения Вооруженных сил РФ. Сам Михайленко рассказал РИА Новости, что с 2014 по 2016 год служил в Народной милиции ДНР в должности подполковника. В начале 2016 года, по его словам, из-за угроз в адрес семьи Михайленко выехал на территорию Украины. В 2017 году его задержали сотрудники СБУ по экономическому делу - у него на Украине был свой бизнес - и поместили в Лукьяненское СИЗО в Киеве. Там его первый раз пытались вербовать офицеры контрразведки СБУ, которые хотели, чтобы он выехал на территорию ДНР и выполнял их поручения. Михайленко утверждает, что тогда отказался от вербовки. В 2018 году после того, как Михайленко изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, он переехал в город Константиновка в Волновахском районе ДНР, на тот момент подконтрольный Украине, где встретился со своим знакомым, который когда-то работал в СБУ, бывшем Комитете госбезопасности Украины. Там через знакомого он попросил о помощи по своему делу. "Познакомил он меня с Литовченко Сергеем Владимировичем, который впоследствии, оказалось, является офицером Службы внешней разведки Украины. Он меня "отмазал" от СБУ и предложил сотрудничество с ним. Я согласился на сотрудничество", - рассказал Михайленко. С 2018 года, по его словам, он сотрудничал с СВРУ, с начала спецоперации его готовили для переброски на территорию ДНР, которая произошла 30 апреля, за что он получил 5 тысяч долларов. Из Киева автобусом он приехал в Польшу, оттуда автобусом до Белоруссии, далее самолетом до Москвы, и дальше автобусом до ДНР, где его и задержали сотрудники УФСБ по республике. "Для того чтобы я выехал сюда, я должен был проживать в городе Волноваха, ездить по территории ДНР и собирать информацию о наличии и дислокации российских войск и подразделений и их вооружении. Сюда входит численность вооружения, состав, офицеры, командиры подразделений, склады боекомлектов, склады ГСМ, крупные ремонтные военно-технические базы и так далее", - сказал задержанный. Кроме этого, по его словам, ему была поставлена задача восстановить свои контакты, которые были утеряны еще с 2014 года, и завести новые - с российскими офицерами, чтобы получать от них информацию, и передавать ее в Киев. "Также предлагалась дальнейшая их перевербовка с целью получения контактов и информации для передачи Службе внешней разведки Украины", - пояснил Михайленко. Только после ареста Михайленко оценил тяжесть своих поступков, в которых, по его словам, он раскаялся. "Дорогие граждане, не ведитесь на сладкие обещания иностранных разведок, не соглашайтесь на их вербовку, не поступайте так, как поступил я, это очень подло и низко… Я глубоко и сильно раскаиваюсь и прошу прощения у всего общества, я прошу прощения у своих родственников, своих близких, которым я доставил эту неприятность… Простите меня за мой подлый поступок", - сказал Михайленко и заплакал.

https://ria.ru/20230523/shpion-1873547928.html

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