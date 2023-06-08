https://ria.ru/20230608/shpion-1876845281.html

В ДНР задержали шпиона внешней разведки Украины

В ДНР задержали шпиона внешней разведки Украины - РИА Новости, 08.06.2023

В ДНР задержали шпиона внешней разведки Украины

Сотрудники УФСБ по ДНР задержали шпиона и диверсанта службы внешней разведки Украины, сообщили журналистам в республиканском управлении российского ведомства. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T06:03

2023-06-08T06:03

2023-06-08T06:18

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ДОНЕЦК, 8 июн — РИА Новости. Сотрудники УФСБ по ДНР задержали шпиона и диверсанта службы внешней разведки Украины, сообщили журналистам в республиканском управлении российского ведомства."УФСБ России по ДНР в ходе оперативной игры задержан агент СВР Украины, прибывший на территорию республики для сбора информации о сотрудниках силового блока, а также местах дислокации и передвижения Вооруженных сил Российской Федерации", — сказал сотрудник УФСБ по ДНР.Он отметил, что задержанный Михаил Дмитриевич Михайленко с 2018 года оказывал содействия украинской разведке, регулярно получал денежные вознаграждения и поддерживал связь с кураторами по специально отработанным каналам связи под псевдонимом "Сорок первый"."В апреле Михайленко получил задание легендировано въехать на территорию ДНР и получить чувствительную информацию о сотрудниках ФСБ для последующего совершения в их отношении диверсионно-террористических актов. В настоящее время в отношении Михайленко приняты необходимые меры процессуального реагирования", — добавил сотрудник.УФСБ по ДНР также предоставило видеокадры задержания шпиона. На съемке видно, как диверсанта вытаскивают из автомобиля, стоящего на дороге, и надевают на него наручники.Сам диверсант признал свою вину и заявил, что раскаивается в содеянном.

https://ria.ru/20230608/khakery-1876844175.html

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донецкая народная республика, россия, украина, фсб, безопасность