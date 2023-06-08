https://ria.ru/20230608/shebekino-1876851201.html

"Страшно, но все хозяйство здесь". Жители рассказали о ситуации в Шебекино

"Страшно, но все хозяйство здесь". Жители рассказали о ситуации в Шебекино - РИА Новости, 08.06.2023

"Страшно, но все хозяйство здесь". Жители рассказали о ситуации в Шебекино

Жители белгородского Шебекино рассказали корреспонденту РИА Новости об обстановке в городе, который регулярно обстреливают украинские войска, отметив, что хотя... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T08:42

2023-06-08T08:42

2023-06-08T09:14

специальная военная операция на украине

украина

волчанск

шебекино

вячеслав гладков

белгородская область

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ШЕБЕКИНО, 8 июн – РИА Новости. Жители белгородского Шебекино рассказали корреспонденту РИА Новости об обстановке в городе, который регулярно обстреливают украинские войска, отметив, что хотя "страшно", но "всё хозяйство здесь". В среду губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ "накрыли" Шебекино из РСЗО "Град", более 40 снарядов попали на территорию промзоны, есть возгорание. За день до этого украинские войска выпустили по Шебекинскому городскому округу 460 различных боеприпасов, в том числе 57 по Новой Таволжанке. Также 26 раз украинские войска сбрасывали взрывные устройства с беспилотников. Корреспондент РИА Новости побывал в центре и на окраинах Шебекино, пообщался с местными жителями и увидел последствия обстрелов со стороны украинских войск. На кадрах, снятых РИА Новости, видны поврежденные обстрелами жилые дома, автомобили, а также магазин в центре города. В городе остаются люди, работают военные и спасатели. "Страшно…, хозяйство, собаки, огород, все здесь. Детей проводили, сами пока тут. Бьют, наверное, с Волчанска (территория Украины – ред.)", - рассказала РИА Новости жительница Шебекино Наталья. По словам еще одного местного жителя, в результате обстрела у него сгорела почти вся квартира. "Военные дали воды, машина стояла, консервы, хлеб. Пожарные работают постоянно. Прилеты с Украины. Волчанск есть город такой", - отметил собеседник агентства. Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки украинских военных на приграничные округа - Шебекинский и Грайворонский.

https://ria.ru/20230607/bezhentsy-1876737892.html

https://ria.ru/20230607/shebekino-1876822254.html

украина

волчанск

шебекино

белгородская область

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Руины на месте домов, сгоревшие магазины и искореженные машины: Шебекино после обстрелов ВСУ Корреспондент РИА Новости побывал в центре и на окраинах Шебекино, пообщался с местными жителями и увидел последствия обстрелов со стороны украинских войск 2023-06-08T08:42 true PT3M20S

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украина, волчанск, шебекино, вячеслав гладков, белгородская область