Омичи в День России сплетут огромную маскировочную сеть для военных
Омичи в День России сплетут огромную маскировочную сеть для военных в зоне спецоперации
© Фото предоставлено Ольгой ЛавриненкоЖенщины вяжут маскировочные сети для военных
© Фото предоставлено Ольгой Лавриненко
Женщины вяжут маскировочные сети для военных. Архивное фото
ОМСК, 8 июн - РИА Новости. Омичи в День России сплетут огромную маскировочную сеть для передачи военным, находящимся в зоне СВО, рассказали в пресс-службе областного правительства.
В центре Омска на Любинском проспекте 12 июля пройдет празднование Дня России. Праздник пройдет под девизами #МыРоссия и #МыВместе. Региональный минспорт проведет фестиваль "Россия – страна героев", который будет включать локации, посвященные спорту, патриотическому воспитанию молодежи и не только. Также гости фестиваля смогут помочь фронту, изготовив окопные свечи, создав талисманы для солдат или написав им письмо.
"Так, например, представители общественно полезного благотворительного фонда "Защита" научат гостей события плести маскировочные сети. Вместе они сплетут огромную сеть, которая потом будет передана бойцам в зону СВО. Напомним, что маскировочные сети – один из самых расходных материалов в зоне специальной военной операции", - уточнили в пресс-службе регионального правительства.
На фестивале можно будет написать письма со словами поддержки российских солдат или же создать вдохновляющий рисунок. Их передадут бойцам, участвующим в СВО. Ветераны боевых действий и волонтеры расскажут всем желающим об особенностях современного боевого арсенала. Финалом праздника станет концерт Ирины Дубцовой. Вход на него будет свободным.