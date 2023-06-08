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ПСБ перевел клиентов на единый брокерский счет - РИА Новости, 08.06.2023
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17:35 08.06.2023 (обновлено: 18:27 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/schet-1876998829.html
ПСБ перевел клиентов на единый брокерский счет
ПСБ перевел клиентов на единый брокерский счет - РИА Новости, 08.06.2023
ПСБ перевел клиентов на единый брокерский счет
ПСБ предоставил инвесторам возможность совершать сделки на фондовой и валютной секциях Московской Биржи с единого счета, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T17:35
2023-06-08T18:27
промсвязьбанк
псб (банк псб)
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ПСБ предоставил инвесторам возможность совершать сделки на фондовой и валютной секциях Московской Биржи с единого счета, сообщает пресс-служба банка.Единый брокерский счет позволяет торговать без перевода денежных средств между этими секциями.Новая опция автоматически доступна всем клиентам на брокерском обслуживании - как физическим, так и юридическим лицам."Мы постоянно совершенствуем брокерскую инфраструктуру, чтобы клиенты могли более удобно и эффективно управлять своими инвестициями. Сегодня инвесторы могут торговать с единого брокерского счета одновременно на двух основных биржевых секциях без перевода средств между ними. Это дает ряд важных преимуществ, в частности, возможность совершать маржинальные операции с ценными бумагами под обеспечение в виде валюты, и наоборот. Клиент получает более удобный интерфейс для отслеживания динамики торгов и понятную форму отчетности. Также единый счет дает возможность сократить расходы - за счет снижения комиссии в рамках тарифных планов, в которых объемы суммируются при проведении операций с ценными бумагами и валютой", - приводит пресс-служба слова старшего вице-президента - директора департамента управления благосостоянием ПСБ Алексея Жоголева.ㅤРЕКЛАМАПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912erid: 4CQwVszH9pUhptDs24s
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промсвязьбанк, псб (банк псб)
Промсвязьбанк, ПСБ (Банк ПСБ)

ПСБ перевел клиентов на единый брокерский счет

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ПСБ предоставил инвесторам возможность совершать сделки на фондовой и валютной секциях Московской Биржи с единого счета, сообщает пресс-служба банка.
Единый брокерский счет позволяет торговать без перевода денежных средств между этими секциями.
Новая опция автоматически доступна всем клиентам на брокерском обслуживании - как физическим, так и юридическим лицам.
"Мы постоянно совершенствуем брокерскую инфраструктуру, чтобы клиенты могли более удобно и эффективно управлять своими инвестициями. Сегодня инвесторы могут торговать с единого брокерского счета одновременно на двух основных биржевых секциях без перевода средств между ними. Это дает ряд важных преимуществ, в частности, возможность совершать маржинальные операции с ценными бумагами под обеспечение в виде валюты, и наоборот. Клиент получает более удобный интерфейс для отслеживания динамики торгов и понятную форму отчетности. Также единый счет дает возможность сократить расходы - за счет снижения комиссии в рамках тарифных планов, в которых объемы суммируются при проведении операций с ценными бумагами и валютой", - приводит пресс-служба слова старшего вице-президента - директора департамента управления благосостоянием ПСБ Алексея Жоголева.
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