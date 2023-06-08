ПСБ перевел клиентов на единый брокерский счет
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ПСБ предоставил инвесторам возможность совершать сделки на фондовой и валютной секциях Московской Биржи с единого счета, сообщает пресс-служба банка.
Единый брокерский счет позволяет торговать без перевода денежных средств между этими секциями.
Новая опция автоматически доступна всем клиентам на брокерском обслуживании - как физическим, так и юридическим лицам.
"Мы постоянно совершенствуем брокерскую инфраструктуру, чтобы клиенты могли более удобно и эффективно управлять своими инвестициями. Сегодня инвесторы могут торговать с единого брокерского счета одновременно на двух основных биржевых секциях без перевода средств между ними. Это дает ряд важных преимуществ, в частности, возможность совершать маржинальные операции с ценными бумагами под обеспечение в виде валюты, и наоборот. Клиент получает более удобный интерфейс для отслеживания динамики торгов и понятную форму отчетности. Также единый счет дает возможность сократить расходы - за счет снижения комиссии в рамках тарифных планов, в которых объемы суммируются при проведении операций с ценными бумагами и валютой", - приводит пресс-служба слова старшего вице-президента - директора департамента управления благосостоянием ПСБ Алексея Жоголева.
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