https://ria.ru/20230608/sbu-1877048641.html

Служба безопасности Украины заочно осудила семерых депутатов Госдумы

Служба безопасности Украины заочно осудила семерых депутатов Госдумы - РИА Новости, 08.06.2023

Служба безопасности Украины заочно осудила семерых депутатов Госдумы

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в Telegram-канале, что заочно осудила семерых депутатов российской Государственной думы за признание независимости ДНР РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T18:00

2023-06-08T18:00

2023-06-08T18:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

игорь ананских

василий власов

служба безопасности украины

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148192/37/1481923708_0:3:751:425_1920x0_80_0_0_7d02b1710f8dc8c4e230ef9d185b4338.jpg

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в Telegram-канале, что заочно осудила семерых депутатов российской Государственной думы за признание независимости ДНР и ЛНР. "Суд признал российских депутатов виновными по части 3 статьи 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и назначил им 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.По данным СБУ, речь идет о Сардане Авксентьевой, Андрее Алехине, Петре Аммосове, Игоре Ананских, Василии Власове, Валерии Гартунге, Андрее Горохове. Как отмечает СБУ, 15 февраля 2022 года депутаты поддержали постановление об обращении к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР, а через несколько дней проголосовали за ратификацию договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между РФ и республиками Донбасса. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05% и в Запорожье - 93,11%. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230601/artemovsk-1875480210.html

https://ria.ru/20230606/vityazeva-1876555338.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, игорь ананских, василий власов, служба безопасности украины, в мире