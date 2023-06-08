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Служба безопасности Украины заочно осудила семерых депутатов Госдумы - РИА Новости, 08.06.2023
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18:00 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/sbu-1877048641.html
Служба безопасности Украины заочно осудила семерых депутатов Госдумы
Служба безопасности Украины заочно осудила семерых депутатов Госдумы - РИА Новости, 08.06.2023
Служба безопасности Украины заочно осудила семерых депутатов Госдумы
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в Telegram-канале, что заочно осудила семерых депутатов российской Государственной думы за признание независимости ДНР РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T18:00
2023-06-08T18:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
игорь ананских
василий власов
служба безопасности украины
в мире
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в Telegram-канале, что заочно осудила семерых депутатов российской Государственной думы за признание независимости ДНР и ЛНР. "Суд признал российских депутатов виновными по части 3 статьи 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и назначил им 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.По данным СБУ, речь идет о Сардане Авксентьевой, Андрее Алехине, Петре Аммосове, Игоре Ананских, Василии Власове, Валерии Гартунге, Андрее Горохове. Как отмечает СБУ, 15 февраля 2022 года депутаты поддержали постановление об обращении к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР, а через несколько дней проголосовали за ратификацию договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между РФ и республиками Донбасса. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05% и в Запорожье - 93,11%. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230601/artemovsk-1875480210.html
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донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, игорь ананских, василий власов, служба безопасности украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Игорь Ананских, Василий Власов, Служба безопасности Украины, В мире
Служба безопасности Украины заочно осудила семерых депутатов Госдумы

СБУ заочно осудила семерых депутатов Госдумы за признание независимости ДНР и ЛНР

© Фото : РИА Новости Украина/ СтрингерТабличка на здании Службы безопасности Украины в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© Фото : РИА Новости Украина/ Стрингер
Табличка на здании Службы безопасности Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в Telegram-канале, что заочно осудила семерых депутатов российской Государственной думы за признание независимости ДНР и ЛНР.
«
"Суд признал российских депутатов виновными по части 3 статьи 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и назначил им 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
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По данным СБУ, речь идет о Сардане Авксентьевой, Андрее Алехине, Петре Аммосове, Игоре Ананских, Василии Власове, Валерии Гартунге, Андрее Горохове.
Как отмечает СБУ, 15 февраля 2022 года депутаты поддержали постановление об обращении к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР, а через несколько дней проголосовали за ратификацию договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между РФ и республиками Донбасса.
Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05% и в Запорожье - 93,11%.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Журналистка Юлия Витязева - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинИгорь АнанскихВасилий ВласовСлужба безопасности УкраиныВ мире
 
 
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