https://ria.ru/20230608/sbor-1877004329.html

УПЦ объявила о сборе средств для пострадавших от подрыва Каховской ГЭС

УПЦ объявила о сборе средств для пострадавших от подрыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 08.06.2023

УПЦ объявила о сборе средств для пострадавших от подрыва Каховской ГЭС

Предстоятель Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий объявил о сборе средств для пострадавших в результате подрыва Каховской... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T15:56

2023-06-08T15:56

2023-06-08T15:56

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украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

разрушение каховской гэс

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Предстоятель Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий объявил о сборе средств для пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС, сказано в сообщении, опубликованном в четверг на сайте информационно-просветительского отдела УПЦ. "В связи с затоплением многих населенных пунктов, вызванным подрывом дамбы Каховской ГЭС, предстоятель Украинской православной церкви блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий благословил объявить в епархиях УПЦ сбор добровольных пожертвований, которые будут направлены на помощь переселенцам и пострадавшим от техногенной катастрофы... Собранные средства Киевской митрополией будут направлены в епархиальные управления пострадавших регионов для адресной помощи всем, кто в этом нуждается", - говорится в сообщении. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского. По словам главы Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, вода с затопленных земель будет спадать не менее недели. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20230608/ges-1877001200.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, разрушение каховской гэс