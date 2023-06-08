УПЦ объявила о сборе средств для пострадавших от подрыва Каховской ГЭС
В канонической УПЦ объявили о сборе средств для пострадавших от подрыва Каховской ГЭС
© Фото : Миколаївський храм УПЦ с. ГільчаНиколаевский храм в селе Гильча Ровенской области Украины
© Фото : Миколаївський храм УПЦ с. Гільча
Николаевский храм в селе Гильча Ровенской области Украины. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Предстоятель Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий объявил о сборе средств для пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС, сказано в сообщении, опубликованном в четверг на сайте информационно-просветительского отдела УПЦ.
"В связи с затоплением многих населенных пунктов, вызванным подрывом дамбы Каховской ГЭС, предстоятель Украинской православной церкви блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий благословил объявить в епархиях УПЦ сбор добровольных пожертвований, которые будут направлены на помощь переселенцам и пострадавшим от техногенной катастрофы... Собранные средства Киевской митрополией будут направлены в епархиальные управления пострадавших регионов для адресной помощи всем, кто в этом нуждается", - говорится в сообщении.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского. По словам главы Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, вода с затопленных земель будет спадать не менее недели. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.