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УПЦ объявила о сборе средств для пострадавших от подрыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 08.06.2023
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Религия
 
15:56 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/sbor-1877004329.html
УПЦ объявила о сборе средств для пострадавших от подрыва Каховской ГЭС
УПЦ объявила о сборе средств для пострадавших от подрыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 08.06.2023
УПЦ объявила о сборе средств для пострадавших от подрыва Каховской ГЭС
Предстоятель Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий объявил о сборе средств для пострадавших в результате подрыва Каховской... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T15:56
2023-06-08T15:56
религия
россия
украина
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Предстоятель Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий объявил о сборе средств для пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС, сказано в сообщении, опубликованном в четверг на сайте информационно-просветительского отдела УПЦ. "В связи с затоплением многих населенных пунктов, вызванным подрывом дамбы Каховской ГЭС, предстоятель Украинской православной церкви блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий благословил объявить в епархиях УПЦ сбор добровольных пожертвований, которые будут направлены на помощь переселенцам и пострадавшим от техногенной катастрофы... Собранные средства Киевской митрополией будут направлены в епархиальные управления пострадавших регионов для адресной помощи всем, кто в этом нуждается", - говорится в сообщении. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского. По словам главы Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, вода с затопленных земель будет спадать не менее недели. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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россия, украина, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, разрушение каховской гэс
Религия, Россия, Украина, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Разрушение Каховской ГЭС
УПЦ объявила о сборе средств для пострадавших от подрыва Каховской ГЭС

В канонической УПЦ объявили о сборе средств для пострадавших от подрыва Каховской ГЭС

© Фото : Миколаївський храм УПЦ с. ГільчаНиколаевский храм в селе Гильча Ровенской области Украины
Николаевский храм в селе Гильча Ровенской области Украины - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© Фото : Миколаївський храм УПЦ с. Гільча
Николаевский храм в селе Гильча Ровенской области Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Предстоятель Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий объявил о сборе средств для пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС, сказано в сообщении, опубликованном в четверг на сайте информационно-просветительского отдела УПЦ.
"В связи с затоплением многих населенных пунктов, вызванным подрывом дамбы Каховской ГЭС, предстоятель Украинской православной церкви блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий благословил объявить в епархиях УПЦ сбор добровольных пожертвований, которые будут направлены на помощь переселенцам и пострадавшим от техногенной катастрофы... Собранные средства Киевской митрополией будут направлены в епархиальные управления пострадавших регионов для адресной помощи всем, кто в этом нуждается", - говорится в сообщении.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского. По словам главы Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, вода с затопленных земель будет спадать не менее недели. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Затопленный район Херсона - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
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РелигияРоссияУкраинаУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦРазрушение Каховской ГЭС
 
 
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