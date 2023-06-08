https://ria.ru/20230608/sapega-1876930381.html
В Кремле прокомментировали помилование россиянки Сапеги
В Кремле прокомментировали помилование россиянки Сапеги - РИА Новости, 08.06.2023
В Кремле прокомментировали помилование россиянки Сапеги
Россия признательна белорусским друзьям за помилование россиянки Софьи Сапеги, такие решения идут в унисон с братскими и союзническими отношениями между... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T13:11
2023-06-08T13:11
2023-06-08T13:11
россия
софия сапега
александр лукашенко
минский областной суд
белоруссия
афины
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Россия признательна белорусским друзьям за помилование россиянки Софьи Сапеги, такие решения идут в унисон с братскими и союзническими отношениями между странами, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании россиянки Софьи Сапеги."Мы позитивно восприняли и, разумеется, мы признательны нашим белорусским друзьям за принятое решение. Такие решения, безусловно, целиком и полностью идут в унисон с нашим братским, дружественным и союзническим характером отношений", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле восприняли решение о помиловании Сапеги, принимала ли российская сторона участие в этом вопросе.Сапегу задержали в Белоруссии в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, одним из основателей телеграм-канала Nexta, признанного в республике экстремистским и террористическим. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.Гродненский областной суд приговорил Сапегу к шести годам колонии общего режима по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим. Она отбывала наказание в гомельской женской колонии. После приговора Сапега написала прошение на имя президента республики Александра Лукашенко с просьбой о помиловании, ей отказали из-за недостаточности критериев для такого решения.В генпрокуратуре Белоруссии заявляли, что Сапега совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами, создала и администрировала ряд телеграм-каналов, где были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, иные государственные служащие, а также журналисты. Там утверждали, что после публикации информации этим людям стали угрожать применением насилия к ним и их близким, а также повреждением имущества, а в отношении некоторых из них совершены преступления.Протасевич, которого ранее Минский областной суд приговорил к восьми годам колонии, был помилован указом Лукашенко в мае этого года.
https://ria.ru/20230607/sapega-1876790062.html
https://ria.ru/20230522/protasevich-1873440449.html
https://ria.ru/20230407/obvinenie-1863778564.html
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россия, софия сапега, александр лукашенко, минский областной суд, белоруссия, афины
Россия, София Сапега, Александр Лукашенко, Минский областной суд, Белоруссия, Афины
В Кремле прокомментировали помилование россиянки Сапеги
Песков заявил, что Россия признательна белорусским друзьям за помилование Софьи Сапеги
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Россия признательна белорусским друзьям за помилование россиянки Софьи Сапеги, такие решения идут в унисон с братскими и союзническими отношениями между странами, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко
подписал указ о помиловании россиянки Софьи Сапеги.
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"Мы позитивно восприняли и, разумеется, мы признательны нашим белорусским друзьям за принятое решение. Такие решения, безусловно, целиком и полностью идут в унисон с нашим братским, дружественным и союзническим характером отношений", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле восприняли решение о помиловании Сапеги, принимала ли российская сторона участие в этом вопросе.
Сапегу задержали в Белоруссии в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем
, одним из основателей телеграм-канала Nexta, признанного в республике экстремистским и террористическим. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин
в Вильнюс
и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.
Гродненский областной суд приговорил Сапегу к шести годам колонии общего режима по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим. Она отбывала наказание в гомельской женской колонии. После приговора Сапега написала прошение на имя президента республики Александра Лукашенко с просьбой о помиловании, ей отказали из-за недостаточности критериев для такого решения.
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В генпрокуратуре Белоруссии заявляли, что Сапега совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами, создала и администрировала ряд телеграм-каналов, где были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, иные государственные служащие, а также журналисты. Там утверждали, что после публикации информации этим людям стали угрожать применением насилия к ним и их близким, а также повреждением имущества, а в отношении некоторых из них совершены преступления.
Протасевич, которого ранее Минский областной суд
приговорил к восьми годам колонии, был помилован указом Лукашенко в мае этого года.
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