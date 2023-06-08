https://ria.ru/20230608/sanktsii-1876978160.html

Британия ввела санкции против белорусских медиакомпаний

Британия ввела санкции против белорусских медиакомпаний - РИА Новости, 08.06.2023

Британия ввела санкции против белорусских медиакомпаний

Британия вводит санкции в отношении белорусских медиакомпаний, доступ к их веб-сайтам и соцсетям будет заблокирован, сообщает агентство Reuters. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T15:07

2023-06-08T15:07

2023-06-08T15:25

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Британия вводит санкции в отношении белорусских медиакомпаний, доступ к их веб-сайтам и соцсетям будет заблокирован, сообщает агентство Reuters."Британия заявила, что она также сможет помешать подсанкционным белорусским медиакомпаниям "распространять пропаганду в Великобритании", а социальные сети и интернет-провайдеры ограничат доступ к веб-сайтам белорусских медиаорганизаций, попавших под санкции", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230608/belorussiya-1876929456.html

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Ольга Фомченкова

в мире, великобритания, белоруссия