https://ria.ru/20230608/sanktsii-1876978160.html
Британия ввела санкции против белорусских медиакомпаний
Британия ввела санкции против белорусских медиакомпаний - РИА Новости, 08.06.2023
Британия ввела санкции против белорусских медиакомпаний
Британия вводит санкции в отношении белорусских медиакомпаний, доступ к их веб-сайтам и соцсетям будет заблокирован, сообщает агентство Reuters. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T15:07
2023-06-08T15:07
2023-06-08T15:25
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Британия вводит санкции в отношении белорусских медиакомпаний, доступ к их веб-сайтам и соцсетям будет заблокирован, сообщает агентство Reuters."Британия заявила, что она также сможет помешать подсанкционным белорусским медиакомпаниям "распространять пропаганду в Великобритании", а социальные сети и интернет-провайдеры ограничат доступ к веб-сайтам белорусских медиаорганизаций, попавших под санкции", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230608/belorussiya-1876929456.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, белоруссия
В мире, Великобритания, Белоруссия
Британия ввела санкции против белорусских медиакомпаний
Reuters: Лондон ввел санкции против белорусских медиакомпаний, доступ к сайтам заблокируют