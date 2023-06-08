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Британия ввела санкции против белорусских медиакомпаний - РИА Новости, 08.06.2023
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15:07 08.06.2023 (обновлено: 15:25 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/sanktsii-1876978160.html
Британия ввела санкции против белорусских медиакомпаний
Британия ввела санкции против белорусских медиакомпаний - РИА Новости, 08.06.2023
Британия ввела санкции против белорусских медиакомпаний
Британия вводит санкции в отношении белорусских медиакомпаний, доступ к их веб-сайтам и соцсетям будет заблокирован, сообщает агентство Reuters. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T15:07
2023-06-08T15:25
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Британия вводит санкции в отношении белорусских медиакомпаний, доступ к их веб-сайтам и соцсетям будет заблокирован, сообщает агентство Reuters."Британия заявила, что она также сможет помешать подсанкционным белорусским медиакомпаниям "распространять пропаганду в Великобритании", а социальные сети и интернет-провайдеры ограничат доступ к веб-сайтам белорусских медиаорганизаций, попавших под санкции", - говорится в сообщении.
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В мире, Великобритания, Белоруссия
Британия ввела санкции против белорусских медиакомпаний

Reuters: Лондон ввел санкции против белорусских медиакомпаний, доступ к сайтам заблокируют

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаги Великобритании в Лондоне
Флаги Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Британия вводит санкции в отношении белорусских медиакомпаний, доступ к их веб-сайтам и соцсетям будет заблокирован, сообщает агентство Reuters.
«
"Британия заявила, что она также сможет помешать подсанкционным белорусским медиакомпаниям "распространять пропаганду в Великобритании", а социальные сети и интернет-провайдеры ограничат доступ к веб-сайтам белорусских медиаорганизаций, попавших под санкции", - говорится в сообщении.
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