https://ria.ru/20230608/sanktsii-1876895553.html

Страны ЕС не смогли договориться по новым санкциям против России

Страны ЕС не смогли договориться по новым санкциям против России - РИА Новости, 08.06.2023

Страны ЕС не смогли договориться по новым санкциям против России

Страны Евросоюза не смогли договориться по новому пакету санкций против России, пишет издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T11:41

2023-06-08T11:41

2023-06-08T13:06

специальная военная операция на украине

экономика

евросоюз

россия

украина

санкции в отношении россии

санкции

реакция на санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154884/60/1548846090_0:22:3058:1742_1920x0_80_0_0_0993d6e06afd15ae5e013e45e6b4d1e6.jpg

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Страны Евросоюза не смогли договориться по новому пакету санкций против России, пишет издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов."Послы ЕС теперь обсудят предложение вновь на встрече в следующую среду, 14 июня", — говорится в материале.Встреча прошла накануне, Греция и Венгрия выступили против предложения Украины включить в список "спонсоров войны" несколько компаний из этих стран. Франция и Германия озабочены тем, что положения об обходе санкций могут навредить дипломатическим связям.В то же время один из собеседников издания заявил, что ЕС "приближается" к достижению соглашения по новым санкциям.Как сообщалось, новый пакет нацелен на борьбу с обходом уже введенных ограничений, а также на меры против стран, которые этому способствуют.Евросоюз 25 февраля ввел в действие десятый по счету пакет санкций против России, в котором расширил экспортно-импортные и персональные ограничения, а также ввел новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти наполовину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС упал, соответственно, практически на 60%.Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, евросоюз, россия, украина, санкции в отношении россии, санкции, реакция на санкции