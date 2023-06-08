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Страны ЕС не смогли договориться по новым санкциям против России - РИА Новости, 08.06.2023
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11:41 08.06.2023 (обновлено: 13:06 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/sanktsii-1876895553.html
Страны ЕС не смогли договориться по новым санкциям против России
Страны ЕС не смогли договориться по новым санкциям против России - РИА Новости, 08.06.2023
Страны ЕС не смогли договориться по новым санкциям против России
Страны Евросоюза не смогли договориться по новому пакету санкций против России, пишет издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T11:41
2023-06-08T13:06
специальная военная операция на украине
экономика
евросоюз
россия
украина
санкции в отношении россии
санкции
реакция на санкции
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Страны Евросоюза не смогли договориться по новому пакету санкций против России, пишет издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов."Послы ЕС теперь обсудят предложение вновь на встрече в следующую среду, 14 июня", — говорится в материале.Встреча прошла накануне, Греция и Венгрия выступили против предложения Украины включить в список "спонсоров войны" несколько компаний из этих стран. Франция и Германия озабочены тем, что положения об обходе санкций могут навредить дипломатическим связям.В то же время один из собеседников издания заявил, что ЕС "приближается" к достижению соглашения по новым санкциям.Как сообщалось, новый пакет нацелен на борьбу с обходом уже введенных ограничений, а также на меры против стран, которые этому способствуют.Евросоюз 25 февраля ввел в действие десятый по счету пакет санкций против России, в котором расширил экспортно-импортные и персональные ограничения, а также ввел новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти наполовину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС упал, соответственно, практически на 60%.Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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экономика, евросоюз, россия, украина, санкции в отношении россии, санкции, реакция на санкции
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Евросоюз, Россия, Украина, Санкции в отношении России, Санкции, Реакция на санкции
Страны ЕС не смогли договориться по новым санкциям против России

Politico: послы стран Евросоюза не смогли согласовать 11-й пакет санкций против России

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Страны Евросоюза не смогли договориться по новому пакету санкций против России, пишет издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
«
"Послы ЕС теперь обсудят предложение вновь на встрече в следующую среду, 14 июня", — говорится в материале.
Встреча прошла накануне, Греция и Венгрия выступили против предложения Украины включить в список "спонсоров войны" несколько компаний из этих стран. Франция и Германия озабочены тем, что положения об обходе санкций могут навредить дипломатическим связям.
В то же время один из собеседников издания заявил, что ЕС "приближается" к достижению соглашения по новым санкциям.
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Санкции в конце концов убьют экономику. Вопрос в том, чью
5 июня, 08:00
Как сообщалось, новый пакет нацелен на борьбу с обходом уже введенных ограничений, а также на меры против стран, которые этому способствуют.
Евросоюз 25 февраля ввел в действие десятый по счету пакет санкций против России, в котором расширил экспортно-импортные и персональные ограничения, а также ввел новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти наполовину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС упал, соответственно, практически на 60%.
Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаЕвросоюзРоссияУкраинаСанкции в отношении РоссииСанкцииРеакция на санкции
 
 
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