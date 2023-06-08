https://ria.ru/20230608/sanktsii-1876846908.html
В Индии американские санкции назвали способом запугивания
В Индии американские санкции назвали способом запугивания - РИА Новости, 08.06.2023
В Индии американские санкции назвали способом запугивания
Американцы используют санкции как инструмент запугивания, но не могут остановить развитие бизнеса, заявил РИА Новости президент некоммерческого партнерства... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T06:45
2023-06-08T06:45
2023-06-08T10:24
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сэмми котвани
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Американцы используют санкции как инструмент запугивания, но не могут остановить развитие бизнеса, заявил РИА Новости президент некоммерческого партнерства "Индийский бизнес-альянс" Сэмми Котвани. "Санкции для меня — это "шутка". Способ, которым американцы хотят запугать людей", — так он ответил на вопрос, как санкционное давление Запада влияет на бизнес-связи Москвы и Нью-Дели.По мнению предпринимателя, для бизнеса санкций не существует, поскольку всегда есть другие варианты."Когда закрывается одна дверь, открывается другая. Санкции — это как кирпич посреди дороги, они могут замедлить скорость, но не могут остановить сам бизнес. Если есть проблемы, есть и способы их решения. Но бизнес санкциями закрыть нельзя", — уверен Котвани.После начала российской военной спецоперации на Украине США, ЕС и их союзники усилили санкционное давление на Москву. Но желаемого результата это не принесло, а российская экономика, как отмечал президент Владимир Путин, оказалась гораздо прочнее, чем рассчитывали западные страны. При этом и в самих США и Европе уже не раз звучали мнения о том, что санкции неэффективны.
https://ria.ru/20230604/indiya-1875989030.html
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россия, сша, индия, сэмми котвани, в мире
Россия, США, Индия, Сэмми Котвани, В мире
В Индии американские санкции назвали способом запугивания
Глава Индийского бизнес альянса: США используют санкции как способ запугивания
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Американцы используют санкции как инструмент запугивания, но не могут остановить развитие бизнеса, заявил РИА Новости президент некоммерческого партнерства "Индийский бизнес-альянс" Сэмми Котвани.
«
"Санкции для меня — это "шутка". Способ, которым американцы хотят запугать людей", — так он ответил на вопрос, как санкционное давление Запада влияет на бизнес-связи Москвы и Нью-Дели.
По мнению предпринимателя, для бизнеса санкций не существует, поскольку всегда есть другие варианты.
"Когда закрывается одна дверь, открывается другая. Санкции — это как кирпич посреди дороги, они могут замедлить скорость, но не могут остановить сам бизнес. Если есть проблемы, есть и способы их решения. Но бизнес санкциями закрыть нельзя", — уверен Котвани.
После начала российской военной спецоперации на Украине США, ЕС и их союзники усилили санкционное давление на Москву. Но желаемого результата это не принесло, а российская экономика, как отмечал президент Владимир Путин, оказалась гораздо прочнее, чем рассчитывали западные страны. При этом и в самих США и Европе уже не раз звучали мнения о том, что санкции неэффективны.
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