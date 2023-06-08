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В Индии американские санкции назвали способом запугивания - РИА Новости, 08.06.2023
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06:45 08.06.2023 (обновлено: 10:24 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/sanktsii-1876846908.html
В Индии американские санкции назвали способом запугивания
В Индии американские санкции назвали способом запугивания - РИА Новости, 08.06.2023
В Индии американские санкции назвали способом запугивания
Американцы используют санкции как инструмент запугивания, но не могут остановить развитие бизнеса, заявил РИА Новости президент некоммерческого партнерства... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T06:45
2023-06-08T10:24
россия
сша
индия
сэмми котвани
в мире
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Американцы используют санкции как инструмент запугивания, но не могут остановить развитие бизнеса, заявил РИА Новости президент некоммерческого партнерства "Индийский бизнес-альянс" Сэмми Котвани. &quot;Санкции для меня — это &quot;шутка&quot;. Способ, которым американцы хотят запугать людей&quot;, — так он ответил на вопрос, как санкционное давление Запада влияет на бизнес-связи Москвы и Нью-Дели.По мнению предпринимателя, для бизнеса санкций не существует, поскольку всегда есть другие варианты."Когда закрывается одна дверь, открывается другая. Санкции — это как кирпич посреди дороги, они могут замедлить скорость, но не могут остановить сам бизнес. Если есть проблемы, есть и способы их решения. Но бизнес санкциями закрыть нельзя", — уверен Котвани.После начала российской военной спецоперации на Украине США, ЕС и их союзники усилили санкционное давление на Москву. Но желаемого результата это не принесло, а российская экономика, как отмечал президент Владимир Путин, оказалась гораздо прочнее, чем рассчитывали западные страны. При этом и в самих США и Европе уже не раз звучали мнения о том, что санкции неэффективны.
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россия, сша, индия, сэмми котвани, в мире
Россия, США, Индия, Сэмми Котвани, В мире
В Индии американские санкции назвали способом запугивания

Глава Индийского бизнес альянса: США используют санкции как способ запугивания

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПрезидент Индийского бизнес альянса Сэмми Котвани
Президент Индийского бизнес альянса Сэмми Котвани - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Президент Индийского бизнес альянса Сэмми Котвани. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Американцы используют санкции как инструмент запугивания, но не могут остановить развитие бизнеса, заявил РИА Новости президент некоммерческого партнерства "Индийский бизнес-альянс" Сэмми Котвани.
«

"Санкции для меня — это "шутка". Способ, которым американцы хотят запугать людей", — так он ответил на вопрос, как санкционное давление Запада влияет на бизнес-связи Москвы и Нью-Дели.

По мнению предпринимателя, для бизнеса санкций не существует, поскольку всегда есть другие варианты.
"Когда закрывается одна дверь, открывается другая. Санкции — это как кирпич посреди дороги, они могут замедлить скорость, но не могут остановить сам бизнес. Если есть проблемы, есть и способы их решения. Но бизнес санкциями закрыть нельзя", — уверен Котвани.
После начала российской военной спецоперации на Украине США, ЕС и их союзники усилили санкционное давление на Москву. Но желаемого результата это не принесло, а российская экономика, как отмечал президент Владимир Путин, оказалась гораздо прочнее, чем рассчитывали западные страны. При этом и в самих США и Европе уже не раз звучали мнения о том, что санкции неэффективны.
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