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Минтранс рассказал о странах, помогающих обслуживать российские самолеты - РИА Новости, 08.06.2023
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21:51 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/samolety-1877096971.html
Минтранс рассказал о странах, помогающих обслуживать российские самолеты
Минтранс рассказал о странах, помогающих обслуживать российские самолеты - РИА Новости, 08.06.2023
Минтранс рассказал о странах, помогающих обслуживать российские самолеты
Ряд иностранных государств помогают обслуживанию российских самолётов, сообщил в интервью министр транспорта Виталий Савельев. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T21:51
2023-06-08T21:51
иран
аэрофлот
технологии
виталий савельев
экономика
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Ряд иностранных государств помогают обслуживанию российских самолётов, сообщил в интервью министр транспорта Виталий Савельев. "Есть ряд государств, которые нам помогают в обслуживании. Но это не потому, что мы не справляемся, мы просто ищем варианты, где можно обслуживать еще. Поэтому да, такие варианты тоже есть, где обслуживание проходит за рубежом", - сказал Савельев в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1". РБК в апреле со ссылкой на источники писал, что крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" впервые отправила самолет для ремонта в Иран.
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иран, аэрофлот, технологии, виталий савельев, экономика
Иран, Аэрофлот, Технологии, Виталий Савельев, Экономика
Минтранс рассказал о странах, помогающих обслуживать российские самолеты

Глава Минтранса Савельев: некоторые страны помогают обслуживать российские самолеты

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Самолет авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Ряд иностранных государств помогают обслуживанию российских самолётов, сообщил в интервью министр транспорта Виталий Савельев.
"Есть ряд государств, которые нам помогают в обслуживании. Но это не потому, что мы не справляемся, мы просто ищем варианты, где можно обслуживать еще. Поэтому да, такие варианты тоже есть, где обслуживание проходит за рубежом", - сказал Савельев в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
РБК в апреле со ссылкой на источники писал, что крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" впервые отправила самолет для ремонта в Иран.
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