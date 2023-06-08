https://ria.ru/20230608/samolety-1877096971.html

Минтранс рассказал о странах, помогающих обслуживать российские самолеты

Минтранс рассказал о странах, помогающих обслуживать российские самолеты - РИА Новости, 08.06.2023

Минтранс рассказал о странах, помогающих обслуживать российские самолеты

Ряд иностранных государств помогают обслуживанию российских самолётов, сообщил в интервью министр транспорта Виталий Савельев. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T21:51

2023-06-08T21:51

2023-06-08T21:51

иран

аэрофлот

технологии

виталий савельев

экономика

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Ряд иностранных государств помогают обслуживанию российских самолётов, сообщил в интервью министр транспорта Виталий Савельев. "Есть ряд государств, которые нам помогают в обслуживании. Но это не потому, что мы не справляемся, мы просто ищем варианты, где можно обслуживать еще. Поэтому да, такие варианты тоже есть, где обслуживание проходит за рубежом", - сказал Савельев в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1". РБК в апреле со ссылкой на источники писал, что крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" впервые отправила самолет для ремонта в Иран.

https://ria.ru/20230608/anapa-1876993801.html

иран

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иран, аэрофлот, технологии, виталий савельев, экономика