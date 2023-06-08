https://ria.ru/20230608/samolety-1877088184.html

В России достаточно самолетов для авиаперевозок, заявил Савельев

В России достаточно самолетов для авиаперевозок, заявил Савельев - РИА Новости, 08.06.2023

В России достаточно самолетов для авиаперевозок, заявил Савельев

Самолётов в РФ достаточно, чтобы закрыть потребность в авиаперевозках, сообщил министр транспорта Виталий Савельев. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T20:46

2023-06-08T20:46

2023-06-08T20:46

россия

виталий савельев

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Самолётов в РФ достаточно, чтобы закрыть потребность в авиаперевозках, сообщил министр транспорта Виталий Савельев. "На текущий момент у нас 1288 самолетов в стране, из которых пассажирских 1162. Этого вполне достаточно, чтобы закрыть все наши перевозки", - сказал Савельев в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".

https://ria.ru/20230603/samolet-1875975849.html

россия

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2023

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россия, виталий савельев, министерство транспорта рф (минтранс россии)