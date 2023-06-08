https://ria.ru/20230608/samolety-1877088184.html
В России достаточно самолетов для авиаперевозок, заявил Савельев
В России достаточно самолетов для авиаперевозок, заявил Савельев - РИА Новости, 08.06.2023
В России достаточно самолетов для авиаперевозок, заявил Савельев
Самолётов в РФ достаточно, чтобы закрыть потребность в авиаперевозках, сообщил министр транспорта Виталий Савельев. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T20:46
2023-06-08T20:46
2023-06-08T20:46
россия
виталий савельев
министерство транспорта рф (минтранс россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815766304_26:0:3192:1781_1920x0_80_0_0_5465a805d82a2a3db41260f857f41d7e.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Самолётов в РФ достаточно, чтобы закрыть потребность в авиаперевозках, сообщил министр транспорта Виталий Савельев. "На текущий момент у нас 1288 самолетов в стране, из которых пассажирских 1162. Этого вполне достаточно, чтобы закрыть все наши перевозки", - сказал Савельев в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
https://ria.ru/20230603/samolet-1875975849.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815766304_474:0:2849:1781_1920x0_80_0_0_e11fdfaf9fabac1f524b23eb41fb1d48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, виталий савельев, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Россия, Виталий Савельев, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
В России достаточно самолетов для авиаперевозок, заявил Савельев
Глава Минтранса Савельев: в России достаточно самолетов для закрытия потребностей