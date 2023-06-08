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В России достаточно самолетов для авиаперевозок, заявил Савельев - РИА Новости, 08.06.2023
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20:46 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/samolety-1877088184.html
В России достаточно самолетов для авиаперевозок, заявил Савельев
В России достаточно самолетов для авиаперевозок, заявил Савельев - РИА Новости, 08.06.2023
В России достаточно самолетов для авиаперевозок, заявил Савельев
Самолётов в РФ достаточно, чтобы закрыть потребность в авиаперевозках, сообщил министр транспорта Виталий Савельев. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T20:46
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россия
виталий савельев
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Самолётов в РФ достаточно, чтобы закрыть потребность в авиаперевозках, сообщил министр транспорта Виталий Савельев. "На текущий момент у нас 1288 самолетов в стране, из которых пассажирских 1162. Этого вполне достаточно, чтобы закрыть все наши перевозки", - сказал Савельев в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
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россия, виталий савельев, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Россия, Виталий Савельев, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
В России достаточно самолетов для авиаперевозок, заявил Савельев

Глава Минтранса Савельев: в России достаточно самолетов для закрытия потребностей

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании "Россия"
Самолеты авиакомпании Россия - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Самолеты авиакомпании "Россия". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Самолётов в РФ достаточно, чтобы закрыть потребность в авиаперевозках, сообщил министр транспорта Виталий Савельев.
"На текущий момент у нас 1288 самолетов в стране, из которых пассажирских 1162. Этого вполне достаточно, чтобы закрыть все наши перевозки", - сказал Савельев в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
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3 июня, 17:45
 
РоссияВиталий СавельевМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
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