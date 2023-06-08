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Тайвань зафиксировал приближение почти 40 самолетов Китая к острову - РИА Новости, 08.06.2023
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08:57 08.06.2023 (обновлено: 08:59 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/samolety-1876852843.html
Тайвань зафиксировал приближение почти 40 самолетов Китая к острову
Тайвань зафиксировал приближение почти 40 самолетов Китая к острову - РИА Новости, 08.06.2023
Тайвань зафиксировал приближение почти 40 самолетов Китая к острову
Вооруженные силы Тайваня за полдня в четверг зафиксировали приближение к острову 37 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщило министерство... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T08:57
2023-06-08T08:59
в мире
тайвань
китай
народно-освободительная армия китая
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ПЕКИН, 8 июн - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за полдня в четверг зафиксировали приближение к острову 37 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщило министерство обороны Тайваня в Twitter. "Начиная с 5.00 (00.00 мск - ред.) сегодня, 8 июня, 37 самолетов НОАК, в том числе истребители J-11 и J-16, бомбардировщик H-6, заправщик Y-20, а также самолеты радиообнаружения и наведения успешно вошли в юго-западное воздушное пространство Тайваня", - говорится в сообщении ведомства. Сообщается, что несколько самолетов вошли в западную зону Тихого океана через юго-восточное воздушное пространство Тайваня "для проведения тренировки по воздушной разведке на дальние расстояния". За несколько часов до этого оборонное ведомство Тайваня сообщило о 12 летательных аппаратах и четырех кораблях НОАК, которые ВС острова обнаружили недалеко от Тайваня с 6 утра среды до 5 утра четверга. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230521/bayden-1873229307.html
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в мире, тайвань, китай, народно-освободительная армия китая
В мире, Тайвань, Китай, Народно-освободительная армия Китая
Тайвань зафиксировал приближение почти 40 самолетов Китая к острову

Минобороны Тайваня: 37 самолетов армии Китая приблизились к острову за полдня

© Фото : Министерство обороны РФКитайский многоцелевой ударный истребитель Шэньян J-16
Китайский многоцелевой ударный истребитель Шэньян J-16 - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© Фото : Министерство обороны РФ
Китайский многоцелевой ударный истребитель Шэньян J-16. Архивное фото
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ПЕКИН, 8 июн - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за полдня в четверг зафиксировали приближение к острову 37 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщило министерство обороны Тайваня в Twitter.
«
"Начиная с 5.00 (00.00 мск - ред.) сегодня, 8 июня, 37 самолетов НОАК, в том числе истребители J-11 и J-16, бомбардировщик H-6, заправщик Y-20, а также самолеты радиообнаружения и наведения успешно вошли в юго-западное воздушное пространство Тайваня", - говорится в сообщении ведомства.
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Сообщается, что несколько самолетов вошли в западную зону Тихого океана через юго-восточное воздушное пространство Тайваня "для проведения тренировки по воздушной разведке на дальние расстояния".
За несколько часов до этого оборонное ведомство Тайваня сообщило о 12 летательных аппаратах и четырех кораблях НОАК, которые ВС острова обнаружили недалеко от Тайваня с 6 утра среды до 5 утра четверга.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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