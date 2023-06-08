Тайвань зафиксировал приближение почти 40 самолетов Китая к острову
Минобороны Тайваня: 37 самолетов армии Китая приблизились к острову за полдня
© Фото : Министерство обороны РФКитайский многоцелевой ударный истребитель Шэньян J-16
© Фото : Министерство обороны РФ
Китайский многоцелевой ударный истребитель Шэньян J-16. Архивное фото
ПЕКИН, 8 июн - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за полдня в четверг зафиксировали приближение к острову 37 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщило министерство обороны Тайваня в Twitter.
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"Начиная с 5.00 (00.00 мск - ред.) сегодня, 8 июня, 37 самолетов НОАК, в том числе истребители J-11 и J-16, бомбардировщик H-6, заправщик Y-20, а также самолеты радиообнаружения и наведения успешно вошли в юго-западное воздушное пространство Тайваня", - говорится в сообщении ведомства.
Сообщается, что несколько самолетов вошли в западную зону Тихого океана через юго-восточное воздушное пространство Тайваня "для проведения тренировки по воздушной разведке на дальние расстояния".
За несколько часов до этого оборонное ведомство Тайваня сообщило о 12 летательных аппаратах и четырех кораблях НОАК, которые ВС острова обнаружили недалеко от Тайваня с 6 утра среды до 5 утра четверга.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.