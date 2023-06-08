https://ria.ru/20230608/samolet-1877050211.html

Источник: зенитчики сбили украинский самолет на Херсонском направлении

Источник: зенитчики сбили украинский самолет на Херсонском направлении - РИА Новости, 08.06.2023

Источник: зенитчики сбили украинский самолет на Херсонском направлении

Зенитчики соединения группировки войск "Днепр" сбили украинский штурмовик Су-25 на херсонском направлении, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T18:06

2023-06-08T18:06

2023-06-08T18:07

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

су-25

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778323905_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_48a46db3a4f4cba7f9a43d26dae9af7c.jpg

ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 8 июн - РИА Новости. Зенитчики соединения группировки войск "Днепр" сбили украинский штурмовик Су-25 на херсонском направлении, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "В 12.30 противник нанес авиаудар по подразделениям группировки войск "Днепр". Удар осуществлялся двумя Су-25 на предельно малой высоте, с применением неуправляемых авиационных ракет (НАР), в направлении Осокоровка - Бабино. Боевую задачу авиация противника не выполнила, НАР упали в воду. Один самолет был сбит умелыми и слаженными действиями стрелков-зенитчиков соединения", - сказал собеседник агентства. По его словам, самолет был поражен в 6 километрах от стартовой позиции, для чего было применено две ракеты ПЗРК "Верба".

https://ria.ru/20230608/istrebiteli-1877035011.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, су-25, ситуация в днр и лнр