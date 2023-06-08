Рейтинг@Mail.ru
Источник: зенитчики сбили украинский самолет на Херсонском направлении - РИА Новости, 08.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:06 08.06.2023 (обновлено: 18:07 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/samolet-1877050211.html
Источник: зенитчики сбили украинский самолет на Херсонском направлении
Источник: зенитчики сбили украинский самолет на Херсонском направлении - РИА Новости, 08.06.2023
Источник: зенитчики сбили украинский самолет на Херсонском направлении
Зенитчики соединения группировки войск "Днепр" сбили украинский штурмовик Су-25 на херсонском направлении, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T18:06
2023-06-08T18:07
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
су-25
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778323905_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_48a46db3a4f4cba7f9a43d26dae9af7c.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 8 июн - РИА Новости. Зенитчики соединения группировки войск "Днепр" сбили украинский штурмовик Су-25 на херсонском направлении, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "В 12.30 противник нанес авиаудар по подразделениям группировки войск "Днепр". Удар осуществлялся двумя Су-25 на предельно малой высоте, с применением неуправляемых авиационных ракет (НАР), в направлении Осокоровка - Бабино. Боевую задачу авиация противника не выполнила, НАР упали в воду. Один самолет был сбит умелыми и слаженными действиями стрелков-зенитчиков соединения", - сказал собеседник агентства. По его словам, самолет был поражен в 6 километрах от стартовой позиции, для чего было применено две ракеты ПЗРК "Верба".
https://ria.ru/20230608/istrebiteli-1877035011.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778323905_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_1db26cdc4f61869c5eb9464a2d80430a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, су-25, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Су-25, Ситуация в ДНР и ЛНР
Источник: зенитчики сбили украинский самолет на Херсонском направлении

Зенитчики группировки "Днепр" сбили из ПЗРК украинский Су-25 на Херсонском направлении

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОбломок сбитого украинского штурмовика Су-25 в Херсонской области
Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25 в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25 в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 8 июн - РИА Новости. Зенитчики соединения группировки войск "Днепр" сбили украинский штурмовик Су-25 на херсонском направлении, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"В 12.30 противник нанес авиаудар по подразделениям группировки войск "Днепр". Удар осуществлялся двумя Су-25 на предельно малой высоте, с применением неуправляемых авиационных ракет (НАР), в направлении Осокоровка - Бабино. Боевую задачу авиация противника не выполнила, НАР упали в воду. Один самолет был сбит умелыми и слаженными действиями стрелков-зенитчиков соединения", - сказал собеседник агентства.
По его словам, самолет был поражен в 6 километрах от стартовой позиции, для чего было применено две ракеты ПЗРК "Верба".
Американский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
Глава МИД Украины назвал причину отсутствия поставок F-16
Вчера, 17:22
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСу-25Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала