https://ria.ru/20230608/samolet-1877050211.html
Источник: зенитчики сбили украинский самолет на Херсонском направлении
Источник: зенитчики сбили украинский самолет на Херсонском направлении - РИА Новости, 08.06.2023
Источник: зенитчики сбили украинский самолет на Херсонском направлении
Зенитчики соединения группировки войск "Днепр" сбили украинский штурмовик Су-25 на херсонском направлении, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T18:06
2023-06-08T18:06
2023-06-08T18:07
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
су-25
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778323905_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_48a46db3a4f4cba7f9a43d26dae9af7c.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 8 июн - РИА Новости. Зенитчики соединения группировки войск "Днепр" сбили украинский штурмовик Су-25 на херсонском направлении, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "В 12.30 противник нанес авиаудар по подразделениям группировки войск "Днепр". Удар осуществлялся двумя Су-25 на предельно малой высоте, с применением неуправляемых авиационных ракет (НАР), в направлении Осокоровка - Бабино. Боевую задачу авиация противника не выполнила, НАР упали в воду. Один самолет был сбит умелыми и слаженными действиями стрелков-зенитчиков соединения", - сказал собеседник агентства. По его словам, самолет был поражен в 6 километрах от стартовой позиции, для чего было применено две ракеты ПЗРК "Верба".
https://ria.ru/20230608/istrebiteli-1877035011.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778323905_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_1db26cdc4f61869c5eb9464a2d80430a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, су-25, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Су-25, Ситуация в ДНР и ЛНР
Источник: зенитчики сбили украинский самолет на Херсонском направлении
Зенитчики группировки "Днепр" сбили из ПЗРК украинский Су-25 на Херсонском направлении
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 8 июн - РИА Новости. Зенитчики соединения группировки войск "Днепр" сбили украинский штурмовик Су-25 на херсонском направлении, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"В 12.30 противник нанес авиаудар по подразделениям группировки войск "Днепр". Удар осуществлялся двумя Су-25 на предельно малой высоте, с применением неуправляемых авиационных ракет (НАР), в направлении Осокоровка - Бабино. Боевую задачу авиация противника не выполнила, НАР упали в воду. Один самолет был сбит умелыми и слаженными действиями стрелков-зенитчиков соединения", - сказал собеседник агентства.
По его словам, самолет был поражен в 6 километрах от стартовой позиции, для чего было применено две ракеты ПЗРК "Верба".
Глава МИД Украины назвал причину отсутствия поставок F-16