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По требованию Румынии страну покинет 21 российский дипломат
По требованию Румынии страну покинет 21 российский дипломат - РИА Новости, 08.06.2023
По требованию Румынии страну покинет 21 российский дипломат
В связи с требованием Румынии сократить штат посольства России республику покинет 21 дипломат, заявил посол Валерий Кузьмин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T19:53
2023-06-08T19:53
2023-06-08T20:53
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В связи с требованием Румынии сократить штат посольства России республику покинет 21 дипломат, заявил посол Валерий Кузьмин в эфире телеканала "Россия 24"."(Румынию. — Прим. ред.) придется покинуть 21 дипломату и 30 административно-техническим сотрудникам. Это решение будет еще обсуждаться. Оно будет принято в том числе при согласовании с Москвой", — сказал он.В четверг пресс-служба Министерства иностранных дел Румынии уведомила Кузьмина, что в течение 30 дней страну должны покинуть более 50 сотрудников российского диппредставительства. В ведомстве отметили, что это решение отражает нынешний уровень двусторонних отношений.В МИД России заявили, что Москва даст соответствующий ответ.
https://ria.ru/20230608/vysylka-1877028252.html
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в мире, румыния, россия
По требованию Румынии страну покинет 21 российский дипломат
Посол России Кузьмин: Румынию покинут 21 дипломат и 30 административных работников