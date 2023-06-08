https://ria.ru/20230608/rumyniya-1877078809.html

По требованию Румынии страну покинет 21 российский дипломат

По требованию Румынии страну покинет 21 российский дипломат - РИА Новости, 08.06.2023

По требованию Румынии страну покинет 21 российский дипломат

В связи с требованием Румынии сократить штат посольства России республику покинет 21 дипломат, заявил посол Валерий Кузьмин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T19:53

2023-06-08T19:53

2023-06-08T20:53

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В связи с требованием Румынии сократить штат посольства России республику покинет 21 дипломат, заявил посол Валерий Кузьмин в эфире телеканала "Россия 24"."(Румынию. — Прим. ред.) придется покинуть 21 дипломату и 30 административно-техническим сотрудникам. Это решение будет еще обсуждаться. Оно будет принято в том числе при согласовании с Москвой", — сказал он.В четверг пресс-служба Министерства иностранных дел Румынии уведомила Кузьмина, что в течение 30 дней страну должны покинуть более 50 сотрудников российского диппредставительства. В ведомстве отметили, что это решение отражает нынешний уровень двусторонних отношений.В МИД России заявили, что Москва даст соответствующий ответ.

https://ria.ru/20230608/vysylka-1877028252.html

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в мире, румыния, россия