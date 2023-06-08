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По требованию Румынии страну покинет 21 российский дипломат - РИА Новости, 08.06.2023
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19:53 08.06.2023 (обновлено: 20:53 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/rumyniya-1877078809.html
По требованию Румынии страну покинет 21 российский дипломат
По требованию Румынии страну покинет 21 российский дипломат - РИА Новости, 08.06.2023
По требованию Румынии страну покинет 21 российский дипломат
В связи с требованием Румынии сократить штат посольства России республику покинет 21 дипломат, заявил посол Валерий Кузьмин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T19:53
2023-06-08T20:53
в мире
румыния
россия
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В связи с требованием Румынии сократить штат посольства России республику покинет 21 дипломат, заявил посол Валерий Кузьмин в эфире телеканала "Россия 24"."(Румынию. — Прим. ред.) придется покинуть 21 дипломату и 30 административно-техническим сотрудникам. Это решение будет еще обсуждаться. Оно будет принято в том числе при согласовании с Москвой", — сказал он.В четверг пресс-служба Министерства иностранных дел Румынии уведомила Кузьмина, что в течение 30 дней страну должны покинуть более 50 сотрудников российского диппредставительства. В ведомстве отметили, что это решение отражает нынешний уровень двусторонних отношений.В МИД России заявили, что Москва даст соответствующий ответ.
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в мире, румыния, россия
В мире, Румыния, Россия
По требованию Румынии страну покинет 21 российский дипломат

Посол России Кузьмин: Румынию покинут 21 дипломат и 30 административных работников

© AFP 2023 / DANIEL MIHAILESCUЗдание посольства России в Бухаресте
Здание посольства России в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© AFP 2023 / DANIEL MIHAILESCU
Здание посольства России в Бухаресте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В связи с требованием Румынии сократить штат посольства России республику покинет 21 дипломат, заявил посол Валерий Кузьмин в эфире телеканала "Россия 24".
"(Румынию. — Прим. ред.) придется покинуть 21 дипломату и 30 административно-техническим сотрудникам. Это решение будет еще обсуждаться. Оно будет принято в том числе при согласовании с Москвой", — сказал он.
В четверг пресс-служба Министерства иностранных дел Румынии уведомила Кузьмина, что в течение 30 дней страну должны покинуть более 50 сотрудников российского диппредставительства. В ведомстве отметили, что это решение отражает нынешний уровень двусторонних отношений.
В МИД России заявили, что Москва даст соответствующий ответ.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
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