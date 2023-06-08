https://ria.ru/20230608/rumyniya-1877023552.html

МИД пообещал ответ на высылку сотрудников российского посольства из Румынии

МИД пообещал ответ на высылку сотрудников российского посольства из Румынии - РИА Новости, 08.06.2023

МИД пообещал ответ на высылку сотрудников российского посольства из Румынии

Российская сторона ответит на решение Румынии выслать более 50 сотрудников посольства РФ, сообщили РИА Новости в МИД России. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T16:45

2023-06-08T16:45

2023-06-08T16:46

в мире

россия

румыния

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид румынии

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российская сторона ответит на решение Румынии выслать более 50 сотрудников посольства РФ, сообщили РИА Новости в МИД России."Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ", - указали там.Ранее МИД Румынии потребовал, чтобы страну в течении 30 дней покинули более 50 сотрудников посольства России.

https://ria.ru/20230218/vysylka-1852911166.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, румыния, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид румынии