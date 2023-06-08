https://ria.ru/20230608/rumyniya-1877023552.html
МИД пообещал ответ на высылку сотрудников российского посольства из Румынии
МИД пообещал ответ на высылку сотрудников российского посольства из Румынии - РИА Новости, 08.06.2023
МИД пообещал ответ на высылку сотрудников российского посольства из Румынии
Российская сторона ответит на решение Румынии выслать более 50 сотрудников посольства РФ, сообщили РИА Новости в МИД России. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T16:45
2023-06-08T16:45
2023-06-08T16:46
в мире
россия
румыния
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид румынии
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российская сторона ответит на решение Румынии выслать более 50 сотрудников посольства РФ, сообщили РИА Новости в МИД России."Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ", - указали там.Ранее МИД Румынии потребовал, чтобы страну в течении 30 дней покинули более 50 сотрудников посольства России.
https://ria.ru/20230218/vysylka-1852911166.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, румыния, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид румынии
В мире, Россия, Румыния, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), МИД Румынии
МИД пообещал ответ на высылку сотрудников российского посольства из Румынии
МИД: Москва ответит на решение Румынии выслать более 50 сотрудников российского посольства