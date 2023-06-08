Рейтинг@Mail.ru
МИД пообещал ответ на высылку сотрудников российского посольства из Румынии - РИА Новости, 08.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:45 08.06.2023 (обновлено: 16:46 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/rumyniya-1877023552.html
МИД пообещал ответ на высылку сотрудников российского посольства из Румынии
МИД пообещал ответ на высылку сотрудников российского посольства из Румынии - РИА Новости, 08.06.2023
МИД пообещал ответ на высылку сотрудников российского посольства из Румынии
Российская сторона ответит на решение Румынии выслать более 50 сотрудников посольства РФ, сообщили РИА Новости в МИД России. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T16:45
2023-06-08T16:46
в мире
россия
румыния
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид румынии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876457625_0:176:3016:1873_1920x0_80_0_0_19dbe7d01ae0ca58072836e923d1c406.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российская сторона ответит на решение Румынии выслать более 50 сотрудников посольства РФ, сообщили РИА Новости в МИД России."Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ", - указали там.Ранее МИД Румынии потребовал, чтобы страну в течении 30 дней покинули более 50 сотрудников посольства России.
https://ria.ru/20230218/vysylka-1852911166.html
россия
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876457625_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_4c765520489e978575570ea8fa55ad05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, румыния, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид румынии
В мире, Россия, Румыния, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), МИД Румынии
МИД пообещал ответ на высылку сотрудников российского посольства из Румынии

МИД: Москва ответит на решение Румынии выслать более 50 сотрудников российского посольства

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российская сторона ответит на решение Румынии выслать более 50 сотрудников посольства РФ, сообщили РИА Новости в МИД России.
"Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ", - указали там.
Ранее МИД Румынии потребовал, чтобы страну в течении 30 дней покинули более 50 сотрудников посольства России.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2022-2023 годах
18 февраля, 23:25
 
В миреРоссияРумынияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД Румынии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала