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Рогов заявил о массированном ударе по Токмаку в Запорожской области
Рогов заявил о массированном ударе по Токмаку в Запорожской области - РИА Новости, 08.06.2023
Рогов заявил о массированном ударе по Токмаку в Запорожской области
Украинские военные обстреливают Токмак в Запорожской области, вероятно, из западных вооружений, заявил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T05:01
2023-06-08T05:01
2023-06-08T05:05
специальная военная операция на украине
запорожская область
токмак
владимир рогов
происшествия
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Украинские военные обстреливают Токмак в Запорожской области, вероятно, из западных вооружений, заявил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале."По предварительным данным, массированный удар по Токмаку наносится из РСЗО HIMARS", — написал Рогов.Он добавил, что, по оценкам военных и местных жителей, такого массированного удара по городу не было за все время проведения спецоперации.
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запорожская область, токмак, владимир рогов, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Токмак, Владимир Рогов, Происшествия
Рогов заявил о массированном ударе по Токмаку в Запорожской области
Рогов: ВСУ обстреливают Токмак в Запорожской области, предварительно, из РСЗО HIMARS