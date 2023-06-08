https://ria.ru/20230608/rogov-1876843067.html

Рогов заявил о массированном ударе по Токмаку в Запорожской области

Рогов заявил о массированном ударе по Токмаку в Запорожской области - РИА Новости, 08.06.2023

Рогов заявил о массированном ударе по Токмаку в Запорожской области

Украинские военные обстреливают Токмак в Запорожской области, вероятно, из западных вооружений, заявил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T05:01

2023-06-08T05:01

2023-06-08T05:05

специальная военная операция на украине

запорожская область

токмак

владимир рогов

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/03/1842967214_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_939e8fa7f0a51add5c24204da9e45bf7.jpg

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Украинские военные обстреливают Токмак в Запорожской области, вероятно, из западных вооружений, заявил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале."По предварительным данным, массированный удар по Токмаку наносится из РСЗО HIMARS", — написал Рогов.Он добавил, что, по оценкам военных и местных жителей, такого массированного удара по городу не было за все время проведения спецоперации.

запорожская область

токмак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, токмак, владимир рогов, происшествия