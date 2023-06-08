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Рогов заявил о массированном ударе по Токмаку в Запорожской области - РИА Новости, 08.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:01 08.06.2023 (обновлено: 05:05 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/rogov-1876843067.html
Рогов заявил о массированном ударе по Токмаку в Запорожской области
Рогов заявил о массированном ударе по Токмаку в Запорожской области - РИА Новости, 08.06.2023
Рогов заявил о массированном ударе по Токмаку в Запорожской области
Украинские военные обстреливают Токмак в Запорожской области, вероятно, из западных вооружений, заявил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T05:01
2023-06-08T05:05
специальная военная операция на украине
запорожская область
токмак
владимир рогов
происшествия
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Украинские военные обстреливают Токмак в Запорожской области, вероятно, из западных вооружений, заявил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале."По предварительным данным, массированный удар по Токмаку наносится из РСЗО HIMARS", — написал Рогов.Он добавил, что, по оценкам военных и местных жителей, такого массированного удара по городу не было за все время проведения спецоперации.
запорожская область
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запорожская область, токмак, владимир рогов, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Токмак, Владимир Рогов, Происшествия
Рогов заявил о массированном ударе по Токмаку в Запорожской области

Рогов: ВСУ обстреливают Токмак в Запорожской области, предварительно, из РСЗО HIMARS

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРазрушения после обстрела ВСУ больницы города Токмак
Разрушения после обстрела ВСУ больницы города Токмак - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Разрушения после обстрела ВСУ больницы города Токмак. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Украинские военные обстреливают Токмак в Запорожской области, вероятно, из западных вооружений, заявил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале.
"По предварительным данным, массированный удар по Токмаку наносится из РСЗО HIMARS", — написал Рогов.
Он добавил, что, по оценкам военных и местных жителей, такого массированного удара по городу не было за все время проведения спецоперации.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
7 июня, 16:58
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьТокмакВладимир РоговПроисшествия
 
 
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