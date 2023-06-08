Рейтинг@Mail.ru
Рабочий погиб при ремонте газовой трубы на севере Москвы - РИА Новости, 08.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/remont-1876951286.html
Рабочий погиб при ремонте газовой трубы на севере Москвы
Рабочий погиб при ремонте газовой трубы на севере Москвы - РИА Новости, 08.06.2023
Рабочий погиб при ремонте газовой трубы на севере Москвы
Рабочий погиб при возгорании газовой трубы во время ремонтных работ на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T14:14
2023-06-08T14:14
происшествия
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114765_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_b418762a24ad315a99ba53490e92f4c6.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Рабочий погиб при возгорании газовой трубы во время ремонтных работ на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "При проведении ремонтных работ на улице Песчаная произошло возгорание газовой трубы", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате происшествия "погиб рабочий", а факел взмыл в воздух на 1,5 метра. Обстоятельства ЧП выясняются.
https://ria.ru/20230608/krasnoyarsk-1876896354.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114765_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_6860cd8987aa4af44ece2e1d5cf7dfba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Рабочий погиб при ремонте газовой трубы на севере Москвы

В Москве на улице Песчаная рабочий погиб при возгорании газовой трубы во время ее ремонта

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Рабочий погиб при возгорании газовой трубы во время ремонтных работ на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"При проведении ремонтных работ на улице Песчаная произошло возгорание газовой трубы", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате происшествия "погиб рабочий", а факел взмыл в воздух на 1,5 метра. Обстоятельства ЧП выясняются.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
В Красноярске выбитое ветром окно упало на детей
Вчера, 11:48
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала