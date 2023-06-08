https://ria.ru/20230608/remont-1876951286.html

Рабочий погиб при ремонте газовой трубы на севере Москвы

Рабочий погиб при ремонте газовой трубы на севере Москвы - РИА Новости, 08.06.2023

Рабочий погиб при ремонте газовой трубы на севере Москвы

Рабочий погиб при возгорании газовой трубы во время ремонтных работ на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T14:14

2023-06-08T14:14

2023-06-08T14:14

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Рабочий погиб при возгорании газовой трубы во время ремонтных работ на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "При проведении ремонтных работ на улице Песчаная произошло возгорание газовой трубы", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате происшествия "погиб рабочий", а факел взмыл в воздух на 1,5 метра. Обстоятельства ЧП выясняются.

https://ria.ru/20230608/krasnoyarsk-1876896354.html

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2023

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происшествия, москва, россия