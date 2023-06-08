https://ria.ru/20230608/remont-1876951286.html
Рабочий погиб при ремонте газовой трубы на севере Москвы
Рабочий погиб при ремонте газовой трубы на севере Москвы - РИА Новости, 08.06.2023
Рабочий погиб при ремонте газовой трубы на севере Москвы
Рабочий погиб при возгорании газовой трубы во время ремонтных работ на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T14:14
2023-06-08T14:14
2023-06-08T14:14
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Рабочий погиб при возгорании газовой трубы во время ремонтных работ на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "При проведении ремонтных работ на улице Песчаная произошло возгорание газовой трубы", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате происшествия "погиб рабочий", а факел взмыл в воздух на 1,5 метра. Обстоятельства ЧП выясняются.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Рабочий погиб при ремонте газовой трубы на севере Москвы
В Москве на улице Песчаная рабочий погиб при возгорании газовой трубы во время ее ремонта
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Рабочий погиб при возгорании газовой трубы во время ремонтных работ на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"При проведении ремонтных работ на улице Песчаная произошло возгорание газовой трубы", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате происшествия "погиб рабочий", а факел взмыл в воздух на 1,5 метра. Обстоятельства ЧП выясняются.
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