В Госдепе увидели успехи России в реимпорте ключевых категорий электроники
Координатор Госдепа по санкциям О'Брайен отметил успехи России в реимпорте электроники
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкМолодые люди в магазине бытовой техники и электроники DNS в Москве
Молодые люди в магазине бытовой техники и электроники DNS в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Координатор по санкционной политике госдепартамента Джеймс О'Брайен утверждает, что Россия к началу этого года по импорту ключевых категорий электроники могла достичь показателей, которые были до начала спецоперации в феврале 2022 года.
"К началу этого года Россия смогла реимпортировать некоторые ключевые категории электроники примерно на довоенном уровне", - сказал О'Брайен газете Politico.
По словам координатора по санкционной политике, проблема для Запада состоит в том, что компании из ЕС продают высокотехнологичную продукцию другим странам, которые, в свою очередь, перепродают ее РФ.
По мнению О'Брайена, обход санкций Россией остается "существенной проблемой" для США. В Вашингтоне, отметил чиновник, "выявили проблемы" с Турцией, Казахстаном, Грузией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Арменией.
Ранее издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов сообщило, что страны Евросоюза не договорились по новому пакету санкций против России на встрече в среду, новые обсуждения планируются на следующей встрече 14 июня.
После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин также отмечал, что Европа загнала себя в "санкционный тупик", подчеркнув, что санкции Запада против России сильнее бьют по самой Европе, а изолировать Россию невозможно.