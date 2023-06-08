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В Госдепе увидели успехи России в реимпорте ключевых категорий электроники

В Госдепе увидели успехи России в реимпорте ключевых категорий электроники - РИА Новости, 08.06.2023

В Госдепе увидели успехи России в реимпорте ключевых категорий электроники

Координатор по санкционной политике госдепартамента Джеймс О'Брайен утверждает, что Россия к началу этого года по импорту ключевых категорий электроники могла... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T21:33

2023-06-08T21:33

2023-06-08T21:35

россия

politico

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санкции в отношении россии

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в мире

экономика

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Координатор по санкционной политике госдепартамента Джеймс О'Брайен утверждает, что Россия к началу этого года по импорту ключевых категорий электроники могла достичь показателей, которые были до начала спецоперации в феврале 2022 года. "К началу этого года Россия смогла реимпортировать некоторые ключевые категории электроники примерно на довоенном уровне", - сказал О'Брайен газете Politico. По словам координатора по санкционной политике, проблема для Запада состоит в том, что компании из ЕС продают высокотехнологичную продукцию другим странам, которые, в свою очередь, перепродают ее РФ. По мнению О'Брайена, обход санкций Россией остается "существенной проблемой" для США. В Вашингтоне, отметил чиновник, "выявили проблемы" с Турцией, Казахстаном, Грузией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Арменией. Ранее издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов сообщило, что страны Евросоюза не договорились по новому пакету санкций против России на встрече в среду, новые обсуждения планируются на следующей встрече 14 июня. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин также отмечал, что Европа загнала себя в "санкционный тупик", подчеркнув, что санкции Запада против России сильнее бьют по самой Европе, а изолировать Россию невозможно.

https://ria.ru/20230608/detali-1877017381.html

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

https://ria.ru/20230607/importozameschenie-1876614456.html

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россия, politico, сша, евросоюз, санкции в отношении россии, государственный департамент сша, в мире, экономика