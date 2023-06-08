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Топилин и Азаров в Самаре обсудили развитие АвтоВАЗа, кластер беспилотников

Топилин и Азаров в Самаре обсудили развитие АвтоВАЗа, кластер беспилотников - РИА Новости, 08.06.2023

Топилин и Азаров в Самаре обсудили развитие АвтоВАЗа, кластер беспилотников

Глава Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудили в Самаре развитие АвтоВАЗа, кластера... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T18:25

2023-06-08T18:25

2023-06-08T18:25

самарская область

дмитрий азаров

максим топилин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 8 июня – РИА Новости. Глава Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудили в Самаре развитие АвтоВАЗа, кластера беспилотников и федерального портово-логистического хаба, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора области.Выездное заседание комитета Госдумы, посвященное вопросу законодательного регулирования инновационной деятельности при реализации инвестиционных проектов, состоялось в правительстве Самарской области в четверг.Во встрече приняли участие также представители Минпромторга, Минэкономразвития, Минтранса, профильных министерств области, руководители ведущих промышленных предприятий региона.Азаров на заседании отметил, что область, несмотря на все сложности и риски текущей ситуации, ни на шаг не отступает от выполнения долгосрочных планов, закрепленных в стратегии развития региона."За прошлый год в экономику региона вложено 447 миллиардов рублей - почти на 60 миллиардов больше, чем в 2021 году. Ежегодно на долю Самарской области приходится порядка 11-12% всех инвестиций ПФО. По динамике прироста инвестиций в основной капитал за пятилетний период наш регион вошел в тройку лидеров ПФО", - отметил губернатор. За период с 2018 года в области введено в строй 101 новое крупное производство.На совещании был затронут вопрос о поддержке отечественных автопроизводителей и производителей автокомпонентов. Как сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов, основная задача – их всесторонняя поддержка, чтобы максимально нивелировать негативные последствия и обеспечить рост производства.Здесь помогают такие меры, как госзакупки, субсидирование, программы стимулирования спроса, льготного кредитования, льготного лизинга и др. По отдельным автокомпонентам сейчас идет поиск решений и инициаторов проектов. С прошлого года профинансировано 18 проектов почти на 50 миллиардов рублей. По словам замминистра, здесь инвестактивность недостаточна.Гендиректор компании "Транспорт будущего" Юрий Козаренко подробно рассказал о том, почему именно Самарская область была выбрана как площадка для серийного выпуска беспилотных летательных аппаратов, сообщил о сроках запуска производства и выразил благодарность за активную поддержку губернатору и правительству области.Особое внимание уделили реализации крупных проектов транспортной инфраструктуры, в частности созданию транспортного коридора "Север – Юг", международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай" и торговых маршрутов, способствующих развитию торгово-экономических связей с дружественными странами.Директор департамента стратегического развития Минтранса Артур Карлов в своем докладе отметил работу по созданию в области федерального портово-логистического хаба."Сегодня в регионе три речных порта, к 2027 году запланировано строительство четвертого порта, который также планируется интегрировать в транспортную сеть.Сегодняшние порты Самарской области интегрированы в единую глубоководную систему России и обеспечивают водное сообщение между регионами Поволжья и Урала с прикаспийскими странами, а также с выходом в Азово-Черноморский бассейн через Волго-Донской канал. Видим потенциал в данном проекте. Готовы оказывать методологическое содействие", - сообщил Карлов.Председатель комитета Госдумы Максим Топилин со своей стороны высоко оценил перспективы создания логистического хаба в Самарской области.

https://radiosputnik.ria.ru/20230606/nagrada-1876453310.html

https://ria.ru/20230601/izmeneniya-1875645219.html

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

самарская область, дмитрий азаров, максим топилин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)