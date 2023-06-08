https://ria.ru/20230608/rancho-1877073879.html
"Ранчо": проект для детей, которым не хватает "чувства дома"
"Ранчо": проект для детей, которым не хватает "чувства дома" - РИА Новости, 08.06.2023
"Ранчо": проект для детей, которым не хватает "чувства дома"
"Ранчо": проект для детей, которым не хватает "чувства дома"
2023-06-08T19:28
2023-06-08T19:28
2023-06-08T19:28
видео
верея
наро-фоминский район
московская область (подмосковье)
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Благотворительный проект "Ранчо" помогает детям, которые нуждаются в поддержке и здоровой социализации. Группа воспитателей-волонтеров принимает ребят в специальном центре в городе Верея Наро-Фоминского района в Подмосковье. Здесь у них открывается множество возможностей для общения, обучения и досуга.
верея
наро-фоминский район
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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4.7
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2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877068466_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_abbaeb59b81e776f54e903945e983be8.jpg
"Ранчо": проект для детей, которым не хватает "чувства дома"
Благотворительный проект "Ранчо" помогает детям, которые нуждаются в поддержке и здоровой социализации. Группа воспитателей-волонтеров принимает ребят в специальном центре в городе Верея Наро-Фоминского района в Подмосковье. Здесь у них открывается множество возможностей для общения, обучения и досуга.
2023-06-08T19:28
true
PT4M16S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, верея, наро-фоминский район, московская область (подмосковье), видео
Видео, Верея, Наро-Фоминский район, Московская область (Подмосковье)
"Ранчо": проект для детей, которым не хватает "чувства дома"
"Ранчо": проект для детей, которым не хватает "чувства дома"
2023-06-08T19:28
true
PT4M16S
"Ранчо": проект для детей, которым не хватает "чувства дома"
"Ранчо": проект для детей, которым не хватает "чувства дома"
Благотворительный проект "Ранчо" помогает детям, которые нуждаются в поддержке и здоровой социализации. Группа воспитателей-волонтеров принимает ребят в специальном центре в городе Верея Наро-Фоминского района в Подмосковье. Здесь у них открывается множество возможностей для общения, обучения и досуга.