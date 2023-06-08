https://ria.ru/20230608/rancho-1877073879.html

"Ранчо": проект для детей, которым не хватает "чувства дома"

"Ранчо": проект для детей, которым не хватает "чувства дома" - РИА Новости, 08.06.2023

"Ранчо": проект для детей, которым не хватает "чувства дома"

"Ранчо": проект для детей, которым не хватает "чувства дома"

2023-06-08T19:28

2023-06-08T19:28

2023-06-08T19:28

видео

верея

наро-фоминский район

московская область (подмосковье)

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Благотворительный проект "Ранчо" помогает детям, которые нуждаются в поддержке и здоровой социализации. Группа воспитателей-волонтеров принимает ребят в специальном центре в городе Верея Наро-Фоминского района в Подмосковье. Здесь у них открывается множество возможностей для общения, обучения и досуга.

верея

наро-фоминский район

московская область (подмосковье)

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Ранчо": проект для детей, которым не хватает "чувства дома" Благотворительный проект "Ранчо" помогает детям, которые нуждаются в поддержке и здоровой социализации. Группа воспитателей-волонтеров принимает ребят в специальном центре в городе Верея Наро-Фоминского района в Подмосковье. Здесь у них открывается множество возможностей для общения, обучения и досуга. 2023-06-08T19:28 true PT4M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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