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"Ранчо": проект для детей, которым не хватает "чувства дома" - РИА Новости, 08.06.2023
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19:28 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/rancho-1877073879.html
"Ранчо": проект для детей, которым не хватает "чувства дома"
"Ранчо": проект для детей, которым не хватает "чувства дома" - РИА Новости, 08.06.2023
"Ранчо": проект для детей, которым не хватает "чувства дома"
"Ранчо": проект для детей, которым не хватает "чувства дома"
2023-06-08T19:28
2023-06-08T19:28
видео
верея
наро-фоминский район
московская область (подмосковье)
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Благотворительный проект "Ранчо" помогает детям, которые нуждаются в поддержке и здоровой социализации. Группа воспитателей-волонтеров принимает ребят в специальном центре в городе Верея Наро-Фоминского района в Подмосковье. Здесь у них открывается множество возможностей для общения, обучения и досуга.
верея
наро-фоминский район
московская область (подмосковье)
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7 495 645-6601
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353
60
353
60
"Ранчо": проект для детей, которым не хватает "чувства дома"
Благотворительный проект "Ранчо" помогает детям, которые нуждаются в поддержке и здоровой социализации. Группа воспитателей-волонтеров принимает ребят в специальном центре в городе Верея Наро-Фоминского района в Подмосковье. Здесь у них открывается множество возможностей для общения, обучения и досуга.
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видео, верея, наро-фоминский район, московская область (подмосковье), видео
Видео, Верея, Наро-Фоминский район, Московская область (Подмосковье)
"Ранчо": проект для детей, которым не хватает "чувства дома"
"Ранчо": проект для детей, которым не хватает "чувства дома"
2023-06-08T19:28
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"Ранчо": проект для детей, которым не хватает "чувства дома"

Читать ria.ru в
"Ранчо": проект для детей, которым не хватает "чувства дома"
Благотворительный проект "Ранчо" помогает детям, которые нуждаются в поддержке и здоровой социализации. Группа воспитателей-волонтеров принимает ребят в специальном центре в городе Верея Наро-Фоминского района в Подмосковье. Здесь у них открывается множество возможностей для общения, обучения и досуга.
 
ВидеоВереяНаро-Фоминский районМосковская область (Подмосковье)
 
 
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