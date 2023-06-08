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Украина готова производить ракеты средней дальности, заявил Резников - РИА Новости, 08.06.2023
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20:30 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/rakety-1877085296.html
Украина готова производить ракеты средней дальности, заявил Резников
Украина готова производить ракеты средней дальности, заявил Резников - РИА Новости, 08.06.2023
Украина готова производить ракеты средней дальности, заявил Резников
Украина имеет средства и готова готова изготавливать ракеты дальностью поражения более 1 тысячи километров, заявил в четверг министр обороны страны Алексей... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T20:30
2023-06-08T20:30
украина
алексей резников
укроборонпром
в мире
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Украина имеет средства и готова готова изготавливать ракеты дальностью поражения более 1 тысячи километров, заявил в четверг министр обороны страны Алексей Резников. "У нас очень хорошие перспективы иметь украинские ракеты с дальностью поражения более 1 тысячи километров", - приводит слова Резникова украинское агентство УНН. По его словам, на Украине официально существует утвержденная ракетная программа, на которую уже выделяются бюджетные деньги. Исполнителями этой программы являются украинские производства, добавил он. Ранее украинский концерн "Укроборонпром" сообщал о запуске производства мин калибром 82 миллиметра, 152-миллиметровых и 120-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также о планах производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику совместно как минимум с шестью странами НАТО. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230608/samolet-1877050211.html
https://ria.ru/20230608/rakety-1877016726.html
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украина, алексей резников, укроборонпром, в мире
Украина, Алексей Резников, Укроборонпром, В мире
Украина готова производить ракеты средней дальности, заявил Резников

Резников: Украина готова производить ракеты с дальностью поражения более тысячи километров

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМинистр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Министр обороны Украины Алексей Резников. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Украина имеет средства и готова готова изготавливать ракеты дальностью поражения более 1 тысячи километров, заявил в четверг министр обороны страны Алексей Резников.
"У нас очень хорошие перспективы иметь украинские ракеты с дальностью поражения более 1 тысячи километров", - приводит слова Резникова украинское агентство УНН.
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Вчера, 18:06
По его словам, на Украине официально существует утвержденная ракетная программа, на которую уже выделяются бюджетные деньги. Исполнителями этой программы являются украинские производства, добавил он.
Ранее украинский концерн "Укроборонпром" сообщал о запуске производства мин калибром 82 миллиметра, 152-миллиметровых и 120-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также о планах производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику совместно как минимум с шестью странами НАТО.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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УкраинаАлексей РезниковУкроборонпромВ мире
 
 
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