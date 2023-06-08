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Резиденты подмосковных ОЭЗ создали почти девять тысяч рабочих мест - РИА Новости, 08.06.2023
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Новости Подмосковья
 
11:12 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/rabota-1876886163.html
Резиденты подмосковных ОЭЗ создали почти девять тысяч рабочих мест
Резиденты подмосковных ОЭЗ создали почти девять тысяч рабочих мест - РИА Новости, 08.06.2023
Резиденты подмосковных ОЭЗ создали почти девять тысяч рабочих мест
Резиденты пяти особых экономических зон (ОЭЗ), расположенных в Московской области, создали почти девять тысяч рабочих мест, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T11:12
2023-06-08T11:12
новости подмосковья
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Резиденты пяти особых экономических зон (ОЭЗ), расположенных в Московской области, создали почти девять тысяч рабочих мест, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона."Особые экономические зоны для экономики Подмосковья имеют важное значение: они способствуют развитию инфраструктуры, помогают привлекать инвестиции, содействуют трудоустройству населения и увеличению доходов региона. Рабочие места в этих зонах создаются теми, кто в них инвестирует: это и иностранные, и отечественные компании", – приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.Она добавила, что в настоящее время на территории региона работают пять ОЭЗ, которые за время своей деятельности создали 8970 рабочих мест, из них свыше 600 только за первый квартал текущего года.В регионе работают три ОЭЗ промышленно-производственного типа "Кашира", "Максимиха" и "Ступино Квадрат" и две ОЭЗ технико-внедренческого типа "Исток" и "Дубна". Всего на этих площадках свою деятельность ведут более 200 компаний-резидентов.Компании, которые работают в региональных ОЭЗ, заинтересованы в привлечении новых кадров на свои предприятия. В рамках первого этапа всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей", стартовавшей в апреле, компании ОЭЗ "Дубна" предложили соискателям свыше 200 вакансий.Благодаря статусу резидента особой экономической зоны, инвесторы имеют право на получение льгот и преференций, а также получают таможенные льготы и льготную ставку налога на прибыль.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Резиденты подмосковных ОЭЗ создали почти девять тысяч рабочих мест

© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской областиРезиденты подмосковных ОЭЗ создали почти 9 тысяч рабочих мест
Резиденты подмосковных ОЭЗ создали почти 9 тысяч рабочих мест - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
Резиденты подмосковных ОЭЗ создали почти 9 тысяч рабочих мест
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Резиденты пяти особых экономических зон (ОЭЗ), расположенных в Московской области, создали почти девять тысяч рабочих мест, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
"Особые экономические зоны для экономики Подмосковья имеют важное значение: они способствуют развитию инфраструктуры, помогают привлекать инвестиции, содействуют трудоустройству населения и увеличению доходов региона. Рабочие места в этих зонах создаются теми, кто в них инвестирует: это и иностранные, и отечественные компании", – приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.
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Она добавила, что в настоящее время на территории региона работают пять ОЭЗ, которые за время своей деятельности создали 8970 рабочих мест, из них свыше 600 только за первый квартал текущего года.
В регионе работают три ОЭЗ промышленно-производственного типа "Кашира", "Максимиха" и "Ступино Квадрат" и две ОЭЗ технико-внедренческого типа "Исток" и "Дубна". Всего на этих площадках свою деятельность ведут более 200 компаний-резидентов.
Компании, которые работают в региональных ОЭЗ, заинтересованы в привлечении новых кадров на свои предприятия. В рамках первого этапа всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей", стартовавшей в апреле, компании ОЭЗ "Дубна" предложили соискателям свыше 200 вакансий.
Благодаря статусу резидента особой экономической зоны, инвесторы имеют право на получение льгот и преференций, а также получают таможенные льготы и льготную ставку налога на прибыль.
 
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