https://ria.ru/20230608/rabota-1876886163.html

Резиденты подмосковных ОЭЗ создали почти девять тысяч рабочих мест

Резиденты подмосковных ОЭЗ создали почти девять тысяч рабочих мест - РИА Новости, 08.06.2023

Резиденты подмосковных ОЭЗ создали почти девять тысяч рабочих мест

Резиденты пяти особых экономических зон (ОЭЗ), расположенных в Московской области, создали почти девять тысяч рабочих мест, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T11:12

2023-06-08T11:12

2023-06-08T11:12

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Резиденты пяти особых экономических зон (ОЭЗ), расположенных в Московской области, создали почти девять тысяч рабочих мест, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона."Особые экономические зоны для экономики Подмосковья имеют важное значение: они способствуют развитию инфраструктуры, помогают привлекать инвестиции, содействуют трудоустройству населения и увеличению доходов региона. Рабочие места в этих зонах создаются теми, кто в них инвестирует: это и иностранные, и отечественные компании", – приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.Она добавила, что в настоящее время на территории региона работают пять ОЭЗ, которые за время своей деятельности создали 8970 рабочих мест, из них свыше 600 только за первый квартал текущего года.В регионе работают три ОЭЗ промышленно-производственного типа "Кашира", "Максимиха" и "Ступино Квадрат" и две ОЭЗ технико-внедренческого типа "Исток" и "Дубна". Всего на этих площадках свою деятельность ведут более 200 компаний-резидентов.Компании, которые работают в региональных ОЭЗ, заинтересованы в привлечении новых кадров на свои предприятия. В рамках первого этапа всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей", стартовавшей в апреле, компании ОЭЗ "Дубна" предложили соискателям свыше 200 вакансий.Благодаря статусу резидента особой экономической зоны, инвесторы имеют право на получение льгот и преференций, а также получают таможенные льготы и льготную ставку налога на прибыль.

https://ria.ru/20230607/podmoskove-1876734842.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)