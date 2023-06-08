https://ria.ru/20230608/pvo-1877095995.html

Система ПВО сбила две воздушные цели на подлете к Белгороду

Система ПВО сбила две воздушные цели на подлете к Белгороду - РИА Новости, 08.06.2023

Система ПВО сбила две воздушные цели на подлете к Белгороду

Система противовоздушной обороны сбила две воздушные цели на подлете к Белгороду, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T21:39

2023-06-08T21:39

2023-06-08T22:41

специальная военная операция на украине

белгород

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

украина

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БЕЛГОРОД, 8 июн — РИА Новости. Система противовоздушной обороны сбила две воздушные цели на подлете к Белгороду, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородом сработала наша система ПВО. Сбиты две воздушные цели на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет. Осколками повреждены крыша частного жилого дома и автомобили", — написал он.По словам главы региона, оперативные службы прибыли на место и проводят подворовый обход территории.В четверг утром Гладков также сообщал о поражении системой ПВО двух воздушных целей в небе над городом, пострадавших не было.Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля прошлого года действует высокий уровень террористической опасности. Особенно часто ВСУ атакуют приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

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