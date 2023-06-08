https://ria.ru/20230608/putin-1876980685.html
Путин подписал открытки с рисунками орловских детей для бойцов спецоперации
Путин подписал открытки с рисунками орловских детей для бойцов спецоперации - РИА Новости, 08.06.2023
Путин подписал открытки с рисунками орловских детей для бойцов спецоперации
Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Орловской области Андреем Клычковым подписал открытки с рисунками орловских детей, которые передадут... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T15:18
2023-06-08T15:18
2023-06-08T15:30
специальная военная операция на украине
общество
россия
орловская область
владимир путин
андрей клычков
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Орловской области Андреем Клычковым подписал открытки с рисунками орловских детей, которые передадут военнослужащим вместе с гуманитарным грузом. Клычков в четверг в ходе встречи с Путиным попросил о поддержке на выборах осенью, глава государства его поддержал, назвал работу удовлетворительной, но отметил, что последнее слово за жителями региона. Глава региона доложил президенту о развитии субъекта, в том числе затронул тему гражданской поддержки участников специальной военной операции. Фактически с марта прошлого года в регионе ведется работа по сбору и доставке гуманитарных грузов в зону спецоперации. По словам Клычкова, жители региона и орловский бизнес за все это время собрали более оного миллиарда рублей и тысячу тонн гуманитарных грузов. Клычков попросил президента подписать для военнослужащих открытки с рисунками орловских детей, для того чтобы с очередным гуманитарным грузом передать их в зону боевых действий. "На таких ребятах и страна вся держится. Привет им передавайте всем", - сказал президент после подписания открыток.
https://ria.ru/20230530/spetsoperatsiya-1875153115.html
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Путин написал пожелания на открытках для участников СВО
Путин написал пожелания на открытках для участников СВО
2023-06-08T15:18
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PT1M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, орловская область, владимир путин, андрей клычков
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Орловская область, Владимир Путин, Андрей Клычков
Путин подписал открытки с рисунками орловских детей для бойцов спецоперации
Путин подписал открытки с рисунками орловских детей, которые передадут участникам СВО
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Орловской области Андреем Клычковым подписал открытки с рисунками орловских детей, которые передадут военнослужащим вместе с гуманитарным грузом.
Клычков в четверг в ходе встречи с Путиным попросил о поддержке на выборах осенью, глава государства его поддержал, назвал работу удовлетворительной, но отметил, что последнее слово за жителями региона.
Глава региона доложил президенту о развитии субъекта, в том числе затронул тему гражданской поддержки участников специальной военной операции. Фактически с марта прошлого года в регионе ведется работа по сбору и доставке гуманитарных грузов в зону спецоперации. По словам Клычкова, жители региона и орловский бизнес за все это время собрали более оного миллиарда рублей и тысячу тонн гуманитарных грузов.
Клычков попросил президента подписать для военнослужащих открытки с рисунками орловских детей, для того чтобы с очередным гуманитарным грузом передать их в зону боевых действий.
«
"На таких ребятах и страна вся держится. Привет им передавайте всем", - сказал президент после подписания открыток.
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