https://ria.ru/20230608/putin-1876882504.html

Путин раскритиковал навязывание другими странами шаблонов в образовании

Путин раскритиковал навязывание другими странами шаблонов в образовании - РИА Новости, 08.06.2023

Путин раскритиковал навязывание другими странами шаблонов в образовании

Недопустимо и грубо, когда суверенному государству бесцеремонно навязывают чужие шаблоны в сфере образования и воспитания, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T10:58

2023-06-08T10:58

2023-06-08T12:01

владимир путин

россия

казань

общество

образование - общество

год педагога и наставника

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868240807_0:129:3098:1872_1920x0_80_0_0_dceedf7a893af6d1af3053d00795b238.jpg

КАЗАНЬ, 8 июн - РИА Новости. Недопустимо и грубо, когда суверенному государству бесцеремонно навязывают чужие шаблоны в сфере образования и воспитания, заявил президент России Владимир ПутинМеждународный форум министров образования "Формируя будущее" проходит в Казани с 8 по 9 июня."Считаю недопустимым, когда суверенному государству порой грубо и бесцеремонно навязывают, пытаются навязывать какие-то чужие шаблоны в сфере образования и воспитания", - сказал Путин в ходе своего видеоприветствия международному форуму министров образования "Формируя будущее".Глава государства отметил, что Россия в свою очередь делает многое для поддержки и развития образования в других странах."Из года в год растет число педагогов-участников программы "Российский учитель за рубежом". Сейчас в рамках проектов проходящего в России Года педагога и наставника наши учителя преподают в зарубежных общеобразовательных организациях. В ближайшие годы такая работа обязательно будет расширена", - добавил Путин.Он подчеркнул, что продолжится и поддержка профессионального развития педагогов и управленческих кадров в сфере образования из всех дружественных стран, что уже ориентированы многие ведущие российские вузы.По его словам, Россия готова щедро делиться достижениями отечественной педагогики, которые предопределили научное и технологическое развитие страны."Такой живой, честный обмен идеями, оригинальными подходами очень важен... Рассчитываю, что в ходе форума вы предложите и обсудите новые интересные совместные проекты, а выработанные вами рекомендации послужат совершенствованию и развитию сферы образования в ваших странах. Желаю вам плодотворной работы и всего самого доброго", - заключил глава государства.

https://ria.ru/20230529/obrazovanie-1874885550.html

https://na.ria.ru/20230607/video-1876762425.html

россия

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, россия, казань, общество, образование - общество