https://ria.ru/20230608/putin-1876882504.html
Путин раскритиковал навязывание другими странами шаблонов в образовании
Путин раскритиковал навязывание другими странами шаблонов в образовании - РИА Новости, 08.06.2023
Путин раскритиковал навязывание другими странами шаблонов в образовании
Недопустимо и грубо, когда суверенному государству бесцеремонно навязывают чужие шаблоны в сфере образования и воспитания, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T10:58
2023-06-08T10:58
2023-06-08T12:01
владимир путин
россия
казань
общество
образование - общество
год педагога и наставника
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КАЗАНЬ, 8 июн - РИА Новости. Недопустимо и грубо, когда суверенному государству бесцеремонно навязывают чужие шаблоны в сфере образования и воспитания, заявил президент России Владимир ПутинМеждународный форум министров образования "Формируя будущее" проходит в Казани с 8 по 9 июня."Считаю недопустимым, когда суверенному государству порой грубо и бесцеремонно навязывают, пытаются навязывать какие-то чужие шаблоны в сфере образования и воспитания", - сказал Путин в ходе своего видеоприветствия международному форуму министров образования "Формируя будущее".Глава государства отметил, что Россия в свою очередь делает многое для поддержки и развития образования в других странах."Из года в год растет число педагогов-участников программы "Российский учитель за рубежом". Сейчас в рамках проектов проходящего в России Года педагога и наставника наши учителя преподают в зарубежных общеобразовательных организациях. В ближайшие годы такая работа обязательно будет расширена", - добавил Путин.Он подчеркнул, что продолжится и поддержка профессионального развития педагогов и управленческих кадров в сфере образования из всех дружественных стран, что уже ориентированы многие ведущие российские вузы.По его словам, Россия готова щедро делиться достижениями отечественной педагогики, которые предопределили научное и технологическое развитие страны."Такой живой, честный обмен идеями, оригинальными подходами очень важен... Рассчитываю, что в ходе форума вы предложите и обсудите новые интересные совместные проекты, а выработанные вами рекомендации послужат совершенствованию и развитию сферы образования в ваших странах. Желаю вам плодотворной работы и всего самого доброго", - заключил глава государства.
https://ria.ru/20230529/obrazovanie-1874885550.html
https://na.ria.ru/20230607/video-1876762425.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, казань, общество, образование - общество
Владимир Путин, Россия, Казань, Общество, Образование - Общество, Год педагога и наставника
Путин раскритиковал навязывание другими странами шаблонов в образовании
Путин назвал навязывание другими странами своих шаблонов в образовании недопустимым
КАЗАНЬ, 8 июн - РИА Новости. Недопустимо и грубо, когда суверенному государству бесцеремонно навязывают чужие шаблоны в сфере образования и воспитания, заявил президент России Владимир Путин
Международный форум министров образования "Формируя будущее" проходит в Казани
с 8 по 9 июня.
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"Считаю недопустимым, когда суверенному государству порой грубо и бесцеремонно навязывают, пытаются навязывать какие-то чужие шаблоны в сфере образования и воспитания", - сказал Путин в ходе своего видеоприветствия международному форуму министров образования "Формируя будущее".
Глава государства отметил, что Россия в свою очередь делает многое для поддержки и развития образования в других странах.
"Из года в год растет число педагогов-участников программы "Российский учитель за рубежом". Сейчас в рамках проектов проходящего в России Года педагога и наставника наши учителя преподают в зарубежных общеобразовательных организациях. В ближайшие годы такая работа обязательно будет расширена", - добавил Путин.
Он подчеркнул, что продолжится и поддержка профессионального развития педагогов и управленческих кадров в сфере образования из всех дружественных стран, что уже ориентированы многие ведущие российские вузы.
По его словам, Россия готова щедро делиться достижениями отечественной педагогики, которые предопределили научное и технологическое развитие страны.
"Такой живой, честный обмен идеями, оригинальными подходами очень важен... Рассчитываю, что в ходе форума вы предложите и обсудите новые интересные совместные проекты, а выработанные вами рекомендации послужат совершенствованию и развитию сферы образования в ваших странах. Желаю вам плодотворной работы и всего самого доброго", - заключил глава государства.
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