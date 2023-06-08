https://ria.ru/20230608/pushkov-1876992627.html

"Умоют руки". Пушков объяснил, что ждет военных НАТО на Украине

"Умоют руки". Пушков объяснил, что ждет военных НАТО на Украине - РИА Новости, 08.06.2023

"Умоют руки". Пушков объяснил, что ждет военных НАТО на Украине

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал в своем Telegram-канале заявление экс-генсека НАТО Андерса Расмуссена о том, что некоторые страны альянса в индивидуальном... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T15:32

2023-06-08T15:32

2023-06-08T15:32

специальная военная операция на украине

в мире

алексей пушков

украина

брюссель

вашингтон (штат)

нато

андерс фог расмуссен

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал в своем Telegram-канале заявление экс-генсека НАТО Андерса Расмуссена о том, что некоторые страны альянса в индивидуальном порядке могут обсудить вопрос о направлении войск на Украину. "Расмуссен, который, будучи давно бывшим генсеком НАТО, может говорить, что угодно. Но он забыл пояснить самое главное: хотя бы чисто теоретически: будет ли НАТО защищать регулярные польские и прочие войска на Украине, если их все же рискнут ввести на ее территорию? Или же они будут там находиться на свой страх и риск?" — написал он. Пушков добавил, что вопрос в том, умоют ли руки Вашингтон и Брюссель, потому что Украина не является территорией альянса. "Думаю, это ключевой вопрос для рвущихся в бой восточноевропейцев. Ведь без НАТО они и шагу не ступят", — резюмировал сенатор. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что некоторые страны альянса в индивидуальном порядке смогут захотеть направить войска на Украину, если на саммите в Вильнюсе Киев не получит реальных гарантий.

https://ria.ru/20230608/ukraina-1876930539.html

https://ria.ru/20230608/ukraina-1876862196.html

украина

брюссель

вашингтон (штат)

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в мире, алексей пушков, украина, брюссель, вашингтон (штат), нато, андерс фог расмуссен