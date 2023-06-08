"Умоют руки". Пушков объяснил, что ждет военных НАТО на Украине
Сенатор Пушков ответил на слова Расмуссена о возможном направлении на Украину войск НАТО
Алексей Пушков . Архивное фото
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал в своем Telegram-канале заявление экс-генсека НАТО Андерса Расмуссена о том, что некоторые страны альянса в индивидуальном порядке могут обсудить вопрос о направлении войск на Украину.
"Расмуссен, который, будучи давно бывшим генсеком НАТО, может говорить, что угодно. Но он забыл пояснить самое главное: хотя бы чисто теоретически: будет ли НАТО защищать регулярные польские и прочие войска на Украине, если их все же рискнут ввести на ее территорию? Или же они будут там находиться на свой страх и риск?" — написал он.
"Расмуссен, который, будучи давно бывшим генсеком НАТО, может говорить, что угодно. Но он забыл пояснить самое главное: хотя бы чисто теоретически: будет ли НАТО защищать регулярные польские и прочие войска на Украине, если их все же рискнут ввести на ее территорию? Или же они будут там находиться на свой страх и риск?" — написал он.
Пушков добавил, что вопрос в том, умоют ли руки Вашингтон и Брюссель, потому что Украина не является территорией альянса.
"Думаю, это ключевой вопрос для рвущихся в бой восточноевропейцев. Ведь без НАТО они и шагу не ступят", — резюмировал сенатор.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что некоторые страны альянса в индивидуальном порядке смогут захотеть направить войска на Украину, если на саммите в Вильнюсе Киев не получит реальных гарантий.
"Думаю, это ключевой вопрос для рвущихся в бой восточноевропейцев. Ведь без НАТО они и шагу не ступят", — резюмировал сенатор.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что некоторые страны альянса в индивидуальном порядке смогут захотеть направить войска на Украину, если на саммите в Вильнюсе Киев не получит реальных гарантий.