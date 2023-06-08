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"Умоют руки". Пушков объяснил, что ждет военных НАТО на Украине - РИА Новости, 08.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:32 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/pushkov-1876992627.html
"Умоют руки". Пушков объяснил, что ждет военных НАТО на Украине
"Умоют руки". Пушков объяснил, что ждет военных НАТО на Украине - РИА Новости, 08.06.2023
"Умоют руки". Пушков объяснил, что ждет военных НАТО на Украине
Сенатор Алексей Пушков раскритиковал в своем Telegram-канале заявление экс-генсека НАТО Андерса Расмуссена о том, что некоторые страны альянса в индивидуальном... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T15:32
2023-06-08T15:32
специальная военная операция на украине
в мире
алексей пушков
украина
брюссель
вашингтон (штат)
нато
андерс фог расмуссен
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал в своем Telegram-канале заявление экс-генсека НАТО Андерса Расмуссена о том, что некоторые страны альянса в индивидуальном порядке могут обсудить вопрос о направлении войск на Украину. "Расмуссен, который, будучи давно бывшим генсеком НАТО, может говорить, что угодно. Но он забыл пояснить самое главное: хотя бы чисто теоретически: будет ли НАТО защищать регулярные польские и прочие войска на Украине, если их все же рискнут ввести на ее территорию? Или же они будут там находиться на свой страх и риск?" — написал он. Пушков добавил, что вопрос в том, умоют ли руки Вашингтон и Брюссель, потому что Украина не является территорией альянса. "Думаю, это ключевой вопрос для рвущихся в бой восточноевропейцев. Ведь без НАТО они и шагу не ступят", — резюмировал сенатор. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что некоторые страны альянса в индивидуальном порядке смогут захотеть направить войска на Украину, если на саммите в Вильнюсе Киев не получит реальных гарантий.
https://ria.ru/20230608/ukraina-1876930539.html
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украина
брюссель
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в мире, алексей пушков, украина, брюссель, вашингтон (штат), нато, андерс фог расмуссен
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Пушков, Украина, Брюссель, Вашингтон (штат), НАТО, Андерс Фог Расмуссен
"Умоют руки". Пушков объяснил, что ждет военных НАТО на Украине

Сенатор Пушков ответил на слова Расмуссена о возможном направлении на Украину войск НАТО

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков . Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал в своем Telegram-канале заявление экс-генсека НАТО Андерса Расмуссена о том, что некоторые страны альянса в индивидуальном порядке могут обсудить вопрос о направлении войск на Украину.

"Расмуссен, который, будучи давно бывшим генсеком НАТО, может говорить, что угодно. Но он забыл пояснить самое главное: хотя бы чисто теоретически: будет ли НАТО защищать регулярные польские и прочие войска на Украине, если их все же рискнут ввести на ее территорию? Или же они будут там находиться на свой страх и риск?" — написал он.
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Пушков добавил, что вопрос в том, умоют ли руки Вашингтон и Брюссель, потому что Украина не является территорией альянса.

"Думаю, это ключевой вопрос для рвущихся в бой восточноевропейцев. Ведь без НАТО они и шагу не ступят", — резюмировал сенатор.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что некоторые страны альянса в индивидуальном порядке смогут захотеть направить войска на Украину, если на саммите в Вильнюсе Киев не получит реальных гарантий.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей ПушковУкраинаБрюссельВашингтон (штат)НАТОАндерс Фог Расмуссен
 
 
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