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Пушилин заявил об отсутствии украинских боевиков в Артемовске - РИА Новости, 08.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:05 08.06.2023 (обновлено: 07:12 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/pushilin-1876847480.html
Пушилин заявил об отсутствии украинских боевиков в Артемовске
Пушилин заявил об отсутствии украинских боевиков в Артемовске - РИА Новости, 08.06.2023
Пушилин заявил об отсутствии украинских боевиков в Артемовске
Распространяемый киевскими властями миф об "украинском присутствии" в Артемовске не соответствует действительности, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T07:05
2023-06-08T07:12
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
соледар
денис пушилин
безопасность
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ДОНЕЦК, 8 июн — РИА Новости. Распространяемый киевскими властями миф об "украинском присутствии" в Артемовске не соответствует действительности, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости."Вы знаете, это же характерно для украинского режима, и, с учетом монополии на информационную составляющую, они позволяют себе — и во многом успешно достаточно — для своей аудитории вводить ее же и в заблуждение. &lt;...&gt; Ни одного украинского преступника там нет, ни одного украинского военного там нет, город полностью под контролем Российской Федерации. Миф о том, что Артемовск, хоть в какой-то части, (под украинским контролем. — Прим. ред.) — абсолютно нет", — сказал собеседник агентства. Заявления об обратном характерны для украинского режима, отметил Пушилин, "и, с учетом монополии на информационную составляющую, они позволяют себе — и во многом успешно достаточно — для своей аудитории вводить ее же и в заблуждение".По его словам, именно так происходило с донецким аэропортом — украинцы "удерживали его в средствах массовой информации еще очень долго после того, как уже там никого из "киборгов" не было". Такая же ситуация, добавил Пушилин, повторилась в Соледаре. &quot;По Артемовску ситуация еще хуже. Артемовск я тоже уже и сам лично объезжал весь, и там уже был и (вице-премьер. — Прим. ред.) Марат Шакирзянович Хуснуллин, который провел оценку по своему направлению, по возможностям восстановления… но тем не менее украинский режим продолжает еще демонстрировать, что город хоть в какой-то части, но под их контролем&quot;, — подчеркнул Пушилин.При этом украинские войска пытаются как-то улучшить свои позиции на подступах к Артемовску, но российские военнослужащие это пресекают, заключил собеседник агентства.К полудню 20 мая российские войска установили контроль над Артемовском после более чем 220 дней боевых действий. Позднее, в ночь на 21 мая, Минобороны сообщило, что в результате наступательных действий штурмовиков при поддержке артиллерии и авиации группировки войск "Юг" удалось завершить освобождение города.
https://ria.ru/20230607/ataka-1876818043.html
артемовск
донецкая народная республика
соледар
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артемовск, донецкая народная республика, соледар, денис пушилин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Соледар, Денис Пушилин, Безопасность
Пушилин заявил об отсутствии украинских боевиков в Артемовске

Пушилин: ни одного украинского преступника в Артемовске нет, город контролирует Россия

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости
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ДОНЕЦК, 8 июн — РИА Новости. Распространяемый киевскими властями миф об "украинском присутствии" в Артемовске не соответствует действительности, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости.
"Вы знаете, это же характерно для украинского режима, и, с учетом монополии на информационную составляющую, они позволяют себе — и во многом успешно достаточно — для своей аудитории вводить ее же и в заблуждение. <...> Ни одного украинского преступника там нет, ни одного украинского военного там нет, город полностью под контролем Российской Федерации. Миф о том, что Артемовск, хоть в какой-то части, (под украинским контролем. — Прим. ред.) — абсолютно нет", — сказал собеседник агентства.
Заявления об обратном характерны для украинского режима, отметил Пушилин, "и, с учетом монополии на информационную составляющую, они позволяют себе — и во многом успешно достаточно — для своей аудитории вводить ее же и в заблуждение".
По его словам, именно так происходило с донецким аэропортом — украинцы "удерживали его в средствах массовой информации еще очень долго после того, как уже там никого из "киборгов" не было". Такая же ситуация, добавил Пушилин, повторилась в Соледаре.
«

"По Артемовску ситуация еще хуже. Артемовск я тоже уже и сам лично объезжал весь, и там уже был и (вице-премьер. — Прим. ред.) Марат Шакирзянович Хуснуллин, который провел оценку по своему направлению, по возможностям восстановления… но тем не менее украинский режим продолжает еще демонстрировать, что город хоть в какой-то части, но под их контролем", — подчеркнул Пушилин.

При этом украинские войска пытаются как-то улучшить свои позиции на подступах к Артемовску, но российские военнослужащие это пресекают, заключил собеседник агентства.
К полудню 20 мая российские войска установили контроль над Артемовском после более чем 220 дней боевых действий. Позднее, в ночь на 21 мая, Минобороны сообщило, что в результате наступательных действий штурмовиков при поддержке артиллерии и авиации группировки войск "Юг" удалось завершить освобождение города.
Были готовы: Пушилин об успешном отражении атаки противника в ДНР - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Пушилин рассказал о попытке ВСУ прорвать линию обороны в ДНР
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскДонецкая Народная РеспубликаСоледарДенис ПушилинБезопасность
 
 
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