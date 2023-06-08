https://ria.ru/20230608/pushilin-1876847480.html

Пушилин заявил об отсутствии украинских боевиков в Артемовске

Пушилин заявил об отсутствии украинских боевиков в Артемовске - РИА Новости, 08.06.2023

Пушилин заявил об отсутствии украинских боевиков в Артемовске

Распространяемый киевскими властями миф об "украинском присутствии" в Артемовске не соответствует действительности, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T07:05

2023-06-08T07:05

2023-06-08T07:12

специальная военная операция на украине

артемовск

донецкая народная республика

соледар

денис пушилин

безопасность

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ДОНЕЦК, 8 июн — РИА Новости. Распространяемый киевскими властями миф об "украинском присутствии" в Артемовске не соответствует действительности, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости."Вы знаете, это же характерно для украинского режима, и, с учетом монополии на информационную составляющую, они позволяют себе — и во многом успешно достаточно — для своей аудитории вводить ее же и в заблуждение. <...> Ни одного украинского преступника там нет, ни одного украинского военного там нет, город полностью под контролем Российской Федерации. Миф о том, что Артемовск, хоть в какой-то части, (под украинским контролем. — Прим. ред.) — абсолютно нет", — сказал собеседник агентства. Заявления об обратном характерны для украинского режима, отметил Пушилин, "и, с учетом монополии на информационную составляющую, они позволяют себе — и во многом успешно достаточно — для своей аудитории вводить ее же и в заблуждение".По его словам, именно так происходило с донецким аэропортом — украинцы "удерживали его в средствах массовой информации еще очень долго после того, как уже там никого из "киборгов" не было". Такая же ситуация, добавил Пушилин, повторилась в Соледаре. "По Артемовску ситуация еще хуже. Артемовск я тоже уже и сам лично объезжал весь, и там уже был и (вице-премьер. — Прим. ред.) Марат Шакирзянович Хуснуллин, который провел оценку по своему направлению, по возможностям восстановления… но тем не менее украинский режим продолжает еще демонстрировать, что город хоть в какой-то части, но под их контролем", — подчеркнул Пушилин.При этом украинские войска пытаются как-то улучшить свои позиции на подступах к Артемовску, но российские военнослужащие это пресекают, заключил собеседник агентства.К полудню 20 мая российские войска установили контроль над Артемовском после более чем 220 дней боевых действий. Позднее, в ночь на 21 мая, Минобороны сообщило, что в результате наступательных действий штурмовиков при поддержке артиллерии и авиации группировки войск "Юг" удалось завершить освобождение города.

https://ria.ru/20230607/ataka-1876818043.html

артемовск

донецкая народная республика

соледар

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артемовск, донецкая народная республика, соледар, денис пушилин, безопасность