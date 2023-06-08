https://ria.ru/20230608/publikatsiya-1876936701.html

Песков прокомментировал публикацию WP о диверсии на "Северных потоках"

Песков прокомментировал публикацию WP о диверсии на "Северных потоках" - РИА Новости, 08.06.2023

Песков прокомментировал публикацию WP о диверсии на "Северных потоках"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщение издания Washington Post о том, что власти США знали о планах Киева провести атаку на... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T13:35

2023-06-08T13:35

2023-06-08T13:35

в мире

сша

дмитрий песков

сеймур херш

северный поток — 2

северный поток

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщение издания Washington Post о том, что власти США знали о планах Киева провести атаку на "Северные потоки" до теракта, сообщил, что было и так понятно, что там дело "нечисто".Издание Washington Post сообщило во вторник, что власти США за три месяца до теракта на "Северных потоках" узнали о планах Киева провести скрытую атаку с использованием небольшой группы дайверов, которые отчитывались напрямую перед командующим украинских войск. По данным газеты, подробности плана были собраны одной из разведслужб в Европе и переданы ЦРУ США в июне 2022 года. Сообщения европейской разведки были опубликованы в соцсети Discord, предположительно бывшим американским военным Джеком Тейшейрой."Мы не знаем насколько подобные публикации соответствуют действительности, но то, что там дело нечистое, по-моему, ни у кого вопросов не вызывает", - ответил Песков журналистам.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

https://ria.ru/20230607/gazoprovody-1876738485.html

https://ria.ru/20230605/botinok-1876297490.html

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в мире, сша, дмитрий песков, сеймур херш, северный поток — 2, северный поток