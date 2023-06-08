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Песков прокомментировал публикацию WP о диверсии на "Северных потоках" - РИА Новости, 08.06.2023
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13:35 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/publikatsiya-1876936701.html
Песков прокомментировал публикацию WP о диверсии на "Северных потоках"
Песков прокомментировал публикацию WP о диверсии на "Северных потоках" - РИА Новости, 08.06.2023
Песков прокомментировал публикацию WP о диверсии на "Северных потоках"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщение издания Washington Post о том, что власти США знали о планах Киева провести атаку на... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T13:35
2023-06-08T13:35
в мире
сша
дмитрий песков
сеймур херш
северный поток — 2
северный поток
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщение издания Washington Post о том, что власти США знали о планах Киева провести атаку на "Северные потоки" до теракта, сообщил, что было и так понятно, что там дело "нечисто".Издание Washington Post сообщило во вторник, что власти США за три месяца до теракта на "Северных потоках" узнали о планах Киева провести скрытую атаку с использованием небольшой группы дайверов, которые отчитывались напрямую перед командующим украинских войск. По данным газеты, подробности плана были собраны одной из разведслужб в Европе и переданы ЦРУ США в июне 2022 года. Сообщения европейской разведки были опубликованы в соцсети Discord, предположительно бывшим американским военным Джеком Тейшейрой."Мы не знаем насколько подобные публикации соответствуют действительности, но то, что там дело нечистое, по-моему, ни у кого вопросов не вызывает", - ответил Песков журналистам.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
https://ria.ru/20230607/gazoprovody-1876738485.html
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в мире, сша, дмитрий песков, сеймур херш, северный поток — 2, северный поток
В мире, США, Дмитрий Песков, Сеймур Херш, Северный поток — 2, Северный поток
Песков прокомментировал публикацию WP о диверсии на "Северных потоках"

Песков заявил, что достоверность публикации WP о диверсии на "Северных потоках" неизвестна

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщение издания Washington Post о том, что власти США знали о планах Киева провести атаку на "Северные потоки" до теракта, сообщил, что было и так понятно, что там дело "нечисто".
Издание Washington Post сообщило во вторник, что власти США за три месяца до теракта на "Северных потоках" узнали о планах Киева провести скрытую атаку с использованием небольшой группы дайверов, которые отчитывались напрямую перед командующим украинских войск. По данным газеты, подробности плана были собраны одной из разведслужб в Европе и переданы ЦРУ США в июне 2022 года. Сообщения европейской разведки были опубликованы в соцсети Discord, предположительно бывшим американским военным Джеком Тейшейрой.
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"Мы не знаем насколько подобные публикации соответствуют действительности, но то, что там дело нечистое, по-моему, ни у кого вопросов не вызывает", - ответил Песков журналистам.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
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В миреСШАДмитрий ПесковСеймур ХершСеверный поток — 2Северный поток
 
 
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