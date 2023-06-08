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Комитет Госдумы одобрил проект о поэтапном повышении призывного возраста
Комитет Госдумы одобрил проект о поэтапном повышении призывного возраста - РИА Новости, 08.06.2023
Комитет Госдумы одобрил проект о поэтапном повышении призывного возраста
Комитет Госдумы по обороне рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста, соответствующее заключение комитета... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T20:06
2023-06-08T20:06
2023-06-08T20:19
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Комитет Госдумы по обороне рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста, соответствующее заключение комитета размещено в думской электронной базе.В Госдуму был внесен проект о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года, он предусматривает переходный период до 2026 года."Рекомендовать Государственной Думе принять проект федерального закона N 312507-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" и статью 3 Федерального закона "Об альтернативной гражданской службе" в первом чтении", — сообщается в документе.
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госдума рф, общество
Комитет Госдумы одобрил проект о поэтапном повышении призывного возраста
Комитет ГД по обороне одобрил проект о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Комитет Госдумы по обороне рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста, соответствующее заключение комитета размещено в думской электронной базе.
В Госдуму был внесен проект о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года, он предусматривает переходный период до 2026 года.
"Рекомендовать Государственной Думе принять проект федерального закона N 312507-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" и статью 3 Федерального закона "Об альтернативной гражданской службе" в первом чтении", — сообщается в документе.
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