https://ria.ru/20230608/prizyv-1877081547.html

Комитет Госдумы одобрил проект о поэтапном повышении призывного возраста

Комитет Госдумы одобрил проект о поэтапном повышении призывного возраста - РИА Новости, 08.06.2023

Комитет Госдумы одобрил проект о поэтапном повышении призывного возраста

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста, соответствующее заключение комитета... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T20:06

2023-06-08T20:06

2023-06-08T20:19

госдума рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152477/21/1524772115_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_83e7fcf0fae246f5394f072cf2971bf8.jpg

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Комитет Госдумы по обороне рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста, соответствующее заключение комитета размещено в думской электронной базе.В Госдуму был внесен проект о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года, он предусматривает переходный период до 2026 года."Рекомендовать Государственной Думе принять проект федерального закона N 312507-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" и статью 3 Федерального закона "Об альтернативной гражданской службе" в первом чтении", — сообщается в документе.

https://ria.ru/20230415/minoborony-1865511887.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

госдума рф, общество