https://ria.ru/20230608/prigovor-1876860056.html

В Башкирии двум министрам дали по шесть лет колонии по "очистному делу"

В Башкирии двум министрам дали по шесть лет колонии по "очистному делу" - РИА Новости, 08.06.2023

В Башкирии двум министрам дали по шесть лет колонии по "очистному делу"

Ленинский районный суд Уфы отправил в колонию общего режима на шесть лет двух министров башкирского кабмина Рамзиля Кучарбаева и Бориса Беляева по делу о... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T09:45

2023-06-08T09:45

2023-06-08T09:45

происшествия

кумертау

уфа

республика башкортостан

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УФА, 8 июн – РИА Новости. Ленинский районный суд Уфы отправил в колонию общего режима на шесть лет двух министров башкирского кабмина Рамзиля Кучарбаева и Бориса Беляева по делу о превышении полномочий при строительстве очистных сооружений, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В 2017 году в Кумертау по госконтракту были построены очистные сооружения, которые по сей день, по данным следствия, не введены в эксплуатацию. Следствие выяснило, что акт приемки был подписан несмотря на то, что не были проведены пусконаладочные работы и не предоставлены результаты исследований очищенных стоков воды. Было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Фигурантами дела стали министр ЖКХ Борис Беляев, министр строительства и архитектуры Рамзиль Кучарбаев, замначальника управления капитального строительства Рамиль Сафин, начальник отдела капитального строительства и реконструкции управления Шадмурат Бикимбетов и бывший замглавы Кумертау Юрий Куров. Обвиняемые в превышении должностных полномочий министры по крайней мере пока не уволены, их обязанности с 2021 года исполняют заместители. Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявлял, что не будет принимать кадровые решения до суда. Следствие оценило ущерб государству в 95 миллионов рублей. "Кучарбаеву назначить наказание в виде шести лет лишения свободы с лишением права занимать должности в государственной власти на 2,5 года. Назначить Беляеву шесть лет лишения свободы", - объявил судья Ленинского районного суда города. Кроме того, суд назначил по пять лет лишения свободы Сафину и Курову, а Бикимбетов получил три года четыре месяца колонии. Представители защиты чиновников сказали журналистам, что обжалуют приговор. "Очистные сооружения в Кумертау работают. Мы считаем, что приговор не законен и не обоснован, будем обжаловать", - заявил адвокат Беляева Сергей Зубаков.

https://ria.ru/20221121/vzyatki-1833058436.html

https://ria.ru/20220706/prigovor-1800759761.html

https://realty.ria.ru/20220630/sud-1799313954.html

кумертау

уфа

республика башкортостан

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кумертау, уфа, республика башкортостан