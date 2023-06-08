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В Башкирии двум министрам дали по шесть лет колонии по "очистному делу" - РИА Новости, 08.06.2023
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09:45 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/prigovor-1876860056.html
В Башкирии двум министрам дали по шесть лет колонии по "очистному делу"
В Башкирии двум министрам дали по шесть лет колонии по "очистному делу" - РИА Новости, 08.06.2023
В Башкирии двум министрам дали по шесть лет колонии по "очистному делу"
Ленинский районный суд Уфы отправил в колонию общего режима на шесть лет двух министров башкирского кабмина Рамзиля Кучарбаева и Бориса Беляева по делу о... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T09:45
2023-06-08T09:45
происшествия
кумертау
уфа
республика башкортостан
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УФА, 8 июн – РИА Новости. Ленинский районный суд Уфы отправил в колонию общего режима на шесть лет двух министров башкирского кабмина Рамзиля Кучарбаева и Бориса Беляева по делу о превышении полномочий при строительстве очистных сооружений, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В 2017 году в Кумертау по госконтракту были построены очистные сооружения, которые по сей день, по данным следствия, не введены в эксплуатацию. Следствие выяснило, что акт приемки был подписан несмотря на то, что не были проведены пусконаладочные работы и не предоставлены результаты исследований очищенных стоков воды. Было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Фигурантами дела стали министр ЖКХ Борис Беляев, министр строительства и архитектуры Рамзиль Кучарбаев, замначальника управления капитального строительства Рамиль Сафин, начальник отдела капитального строительства и реконструкции управления Шадмурат Бикимбетов и бывший замглавы Кумертау Юрий Куров. Обвиняемые в превышении должностных полномочий министры по крайней мере пока не уволены, их обязанности с 2021 года исполняют заместители. Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявлял, что не будет принимать кадровые решения до суда. Следствие оценило ущерб государству в 95 миллионов рублей. "Кучарбаеву назначить наказание в виде шести лет лишения свободы с лишением права занимать должности в государственной власти на 2,5 года. Назначить Беляеву шесть лет лишения свободы", - объявил судья Ленинского районного суда города. Кроме того, суд назначил по пять лет лишения свободы Сафину и Курову, а Бикимбетов получил три года четыре месяца колонии. Представители защиты чиновников сказали журналистам, что обжалуют приговор. "Очистные сооружения в Кумертау работают. Мы считаем, что приговор не законен и не обоснован, будем обжаловать", - заявил адвокат Беляева Сергей Зубаков.
https://ria.ru/20221121/vzyatki-1833058436.html
https://ria.ru/20220706/prigovor-1800759761.html
https://realty.ria.ru/20220630/sud-1799313954.html
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происшествия, кумертау, уфа, республика башкортостан
Происшествия, Кумертау, Уфа, Республика Башкортостан
В Башкирии двум министрам дали по шесть лет колонии по "очистному делу"

Двум министрам в Башкирии дали по шесть лет колонии по делу о превышении полномочий

© РИА Новости / Геннадий КарповВид на город Уфа
Вид на город Уфа - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Геннадий Карпов
Вид на город Уфа. Архивное фото
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УФА, 8 июн – РИА Новости. Ленинский районный суд Уфы отправил в колонию общего режима на шесть лет двух министров башкирского кабмина Рамзиля Кучарбаева и Бориса Беляева по делу о превышении полномочий при строительстве очистных сооружений, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В 2017 году в Кумертау по госконтракту были построены очистные сооружения, которые по сей день, по данным следствия, не введены в эксплуатацию. Следствие выяснило, что акт приемки был подписан несмотря на то, что не были проведены пусконаладочные работы и не предоставлены результаты исследований очищенных стоков воды.
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Было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Фигурантами дела стали министр ЖКХ Борис Беляев, министр строительства и архитектуры Рамзиль Кучарбаев, замначальника управления капитального строительства Рамиль Сафин, начальник отдела капитального строительства и реконструкции управления Шадмурат Бикимбетов и бывший замглавы Кумертау Юрий Куров.
Обвиняемые в превышении должностных полномочий министры по крайней мере пока не уволены, их обязанности с 2021 года исполняют заместители. Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявлял, что не будет принимать кадровые решения до суда.
Следствие оценило ущерб государству в 95 миллионов рублей.
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"Кучарбаеву назначить наказание в виде шести лет лишения свободы с лишением права занимать должности в государственной власти на 2,5 года. Назначить Беляеву шесть лет лишения свободы", - объявил судья Ленинского районного суда города.
Кроме того, суд назначил по пять лет лишения свободы Сафину и Курову, а Бикимбетов получил три года четыре месяца колонии.
Представители защиты чиновников сказали журналистам, что обжалуют приговор. "Очистные сооружения в Кумертау работают. Мы считаем, что приговор не законен и не обоснован, будем обжаловать", - заявил адвокат Беляева Сергей Зубаков.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
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ПроисшествияКумертауУфаРеспублика Башкортостан
 
 
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