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В Великобритании связали рост уровня преступности с конфликтом на Украине - РИА Новости, 08.06.2023
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12:57 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/prestupnost-1876922573.html
В Великобритании связали рост уровня преступности с конфликтом на Украине
В Великобритании связали рост уровня преступности с конфликтом на Украине - РИА Новости, 08.06.2023
В Великобритании связали рост уровня преступности с конфликтом на Украине
Уровень преступности в сельских районах Британии вырос из-за конфликта на Украине, сообщила газета Telegraph со ссылкой на главу национального подразделения по... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T12:57
2023-06-08T12:57
россия
украина
англия
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Уровень преступности в сельских районах Британии вырос из-за конфликта на Украине, сообщила газета Telegraph со ссылкой на главу национального подразделения по борьбе с преступностью в сельской местности Энди Хаддлстона. "По моему профессиональному мнению, без сомнений, война на Украине и наложенные на Россию санкции имеют воздействие на преступность в сельской местности в Соединенном Королевстве", - приводит издание слова Хаддлстона. Согласно газете, количество краж сельхозоборудования в Англии и Уэльсе выросло на более 300% в первом квартале 2023 года. Полиция подозревает, что украденное оборудование переправляется в Восточную Европу, откуда якобы продается в РФ. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
https://ria.ru/20230501/ugroza-1868951282.html
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россия, украина, англия, владимир путин
Россия, Украина, Англия, Владимир Путин
В Великобритании связали рост уровня преступности с конфликтом на Украине

Полиция Британии сообщила, что преступность в деревнях выросла из-за конфликта на Украине

© AFP 2023 / Chris J RatcliffeБританские полицейские
Британские полицейские - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© AFP 2023 / Chris J Ratcliffe
Британские полицейские. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Уровень преступности в сельских районах Британии вырос из-за конфликта на Украине, сообщила газета Telegraph со ссылкой на главу национального подразделения по борьбе с преступностью в сельской местности Энди Хаддлстона.
"По моему профессиональному мнению, без сомнений, война на Украине и наложенные на Россию санкции имеют воздействие на преступность в сельской местности в Соединенном Королевстве", - приводит издание слова Хаддлстона.
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Согласно газете, количество краж сельхозоборудования в Англии и Уэльсе выросло на более 300% в первом квартале 2023 года.
Полиция подозревает, что украденное оборудование переправляется в Восточную Европу, откуда якобы продается в РФ.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
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