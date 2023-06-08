https://ria.ru/20230608/prazdnik-1876859121.html

Путин поздравил работников социальной сферы с профессиональным праздником

Путин поздравил работников социальной сферы с профессиональным праздником - РИА Новости, 08.06.2023

Путин поздравил работников социальной сферы с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников социальной сферы с профессиональным праздником, отметив их роль в поддержке нуждающихся людей, сообщается... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T09:38

2023-06-08T09:38

2023-06-08T10:15

общество

россия

владимир путин

день социального работника

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников социальной сферы с профессиональным праздником, отметив их роль в поддержке нуждающихся людей, сообщается на сайте Кремля.Ежегодно 8 июня в России отмечают День социального работника. Этот профессиональный праздник был учрежден указом президента РФ от 27 октября 2000 года."Поздравляю вас с Днём социального работника. Вы посвятили себя благородному, милосердному призванию, требующему от человека не только глубоких профессиональных знаний, но и особых личных качеств, чуткости и тепла. Ведь к вам обращаются те, кто находится в сложной жизненной ситуации и остро нуждается в поддержке. Это пенсионеры и инвалиды, малообеспеченные семьи и дети, оставшиеся без попечения родителей. Они видят в вас надёжных помощников, душевных и по-настоящему близких людей", - говорится в телеграмме.Путин уверен, что в интернатах и домах ветеранов, в центрах медицинского и социального обслуживания трудятся компетентные специалисты. Радует, отметил президент, что в дело социального попечительства, в последние годы, вовлекается всё больше добровольцев и волонтёров, представителей НКО и бизнеса.Путин добавил, что одна из наших важнейших, неотложных задач сегодня – оказание всесторонней помощи участникам специальной военной операции и их родным. Именно для этих целей, по его словам, создан и начинает свою деятельность во всех регионах страны государственный фонд "Защитники Отечества", который призван осуществлять медицинскую и психологическую реабилитацию ветеранов, оказывать им поддержку в получении образования, трудоустройстве, повышении квалификации."Хочу искренне поблагодарить всех социальных работников за самоотверженную, востребованную работу, за ваше бескорыстие и подвижничество. Желаю успехов и всего наилучшего", - заключил президент.Кроме того, социальных работников с профессиональным праздником поздравил также председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что несмотря на вызовы, с которыми столкнулась Россия, коллективы соцучреждений, служб занятости, фондов работали слаженно и чётко, обеспечили выполнение всех социальных обязательств. Также, по его словам, оперативно была оказана адресная материальная помощь родителям с детьми, проиндексированы и выплачены пенсии, пособия, материнский капитал, трудоустроены и прошли обучение те, кто потерял работу, люди с инвалидностью получили сертификаты на технические средства реабилитации."Ваша профессия – одна из самых благородных и сложных, которая стала любимым делом и призванием. Каждый из вас отличается милосердием, неравнодушием, отзывчивостью. Именно эти особые качества помогают ежедневно решать жизненно важные вопросы, оказывать помощь многодетным семьям, детям, людям старшего поколения. Вы окружаете своих подопечных вниманием и заботой... Важно, что вы ведёте большую работу по поддержке и стимулированию активного долголетия. Благодаря мероприятиям и программам люди старшего поколения могут заниматься спортом, творчеством, волонтёрством, вести насыщенную жизнь", - говорится в тексте телеграммы Мишустина.Глава кабмина добавил, что многое делается по сопровождению граждан, нуждающихся в долговременном уходе, социальных и медицинских услугах, особое внимание уделяется реабилитации детей-инвалидов. Он поблагодарил соцработников за самоотверженный труд.

https://ria.ru/20230608/sotsrabotnik-1876439125.html

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общество, россия, владимир путин, день социального работника