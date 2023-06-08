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Природные пожары самых опасных классов грозят 11 регионам России

Природные пожары самых опасных классов грозят 11 регионам России - РИА Новости, 08.06.2023

Природные пожары самых опасных классов грозят 11 регионам России

Самые опасные классы природных пожаров прогнозируются на этой неделе из-за дефицита осадков в 11 регионах четырех федеральных округов, предупреждает... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T03:28

2023-06-08T03:28

2023-06-08T03:28

россия

республика башкортостан

самарское

внии гочс

природные пожары в россии

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Самые опасные классы природных пожаров прогнозируются на этой неделе из-за дефицита осадков в 11 регионах четырех федеральных округов, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "По условиям складывающейся метеорологической обстановки чрезвычайные и высокие классы пожарной опасности на природных территориях прогнозируются в отдельных районах Республики Башкортостан, Оренбургской, Самарской, Калининградской, Новгородской и Псковской областей", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Ученые института отмечают, что на азиатской части России из-за повышения среднесуточных температур и дефицита осадков аналогичные классы пожарной опасности сохранятся на природных территориях Якутии, Томской, Омской, Новосибирской областей, а также Алтайского края.

https://ria.ru/20230607/livni-1876613247.html

россия

республика башкортостан

самарское

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россия, республика башкортостан, самарское, внии гочс, природные пожары в россии