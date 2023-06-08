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Природные пожары самых опасных классов грозят 11 регионам России - РИА Новости, 08.06.2023
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03:28 08.06.2023
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Природные пожары самых опасных классов грозят 11 регионам России
Природные пожары самых опасных классов грозят 11 регионам России - РИА Новости, 08.06.2023
Природные пожары самых опасных классов грозят 11 регионам России
Самые опасные классы природных пожаров прогнозируются на этой неделе из-за дефицита осадков в 11 регионах четырех федеральных округов, предупреждает... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T03:28
2023-06-08T03:28
россия
республика башкортостан
самарское
внии гочс
природные пожары в россии
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Самые опасные классы природных пожаров прогнозируются на этой неделе из-за дефицита осадков в 11 регионах четырех федеральных округов, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "По условиям складывающейся метеорологической обстановки чрезвычайные и высокие классы пожарной опасности на природных территориях прогнозируются в отдельных районах Республики Башкортостан, Оренбургской, Самарской, Калининградской, Новгородской и Псковской областей", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Ученые института отмечают, что на азиатской части России из-за повышения среднесуточных температур и дефицита осадков аналогичные классы пожарной опасности сохранятся на природных территориях Якутии, Томской, Омской, Новосибирской областей, а также Алтайского края.
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республика башкортостан
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россия, республика башкортостан, самарское, внии гочс, природные пожары в россии
Россия, Республика Башкортостан, Самарское, ВНИИ ГОЧС, Природные пожары в России
Природные пожары самых опасных классов грозят 11 регионам России

ВНИИ ГОЧС: природные пожары самых опасных классов грозят 11 регионам России

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПожар в лесном массиве
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Пожар в лесном массиве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Самые опасные классы природных пожаров прогнозируются на этой неделе из-за дефицита осадков в 11 регионах четырех федеральных округов, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"По условиям складывающейся метеорологической обстановки чрезвычайные и высокие классы пожарной опасности на природных территориях прогнозируются в отдельных районах Республики Башкортостан, Оренбургской, Самарской, Калининградской, Новгородской и Псковской областей", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
Ученые института отмечают, что на азиатской части России из-за повышения среднесуточных температур и дефицита осадков аналогичные классы пожарной опасности сохранятся на природных территориях Якутии, Томской, Омской, Новосибирской областей, а также Алтайского края.
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РоссияРеспублика БашкортостанСамарскоеВНИИ ГОЧСПриродные пожары в России
 
 
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