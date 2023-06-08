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Пик подъема воды после разрушения Каховской ГЭС пройден, заявил Сальдо
Пик подъема воды после разрушения Каховской ГЭС пройден, заявил Сальдо - РИА Новости, 08.06.2023
Пик подъема воды после разрушения Каховской ГЭС пройден, заявил Сальдо
Основной пик подъема воды после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области пройден, но еще значительные территории Алёшкинского и Голопристанского... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T20:41
2023-06-08T20:41
2023-06-08T20:54
разрушение каховской гэс
россия
херсонская область
происшествия
владимир сальдо
владимир леонтьев (новая каховка)
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Основной пик подъема воды после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области пройден, но еще значительные территории Алёшкинского и Голопристанского муниципальных округов остаются затоплены, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо."Основной пик подъема воды пройден, наблюдается спад уровня воды в Новокаховском городском округе. Но еще огромные территории Алёшкинского и Голопристанского муниципальных округов остаются под водой", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов - Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. По словам главы Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, вода с затопленных земель будет спадать не менее недели.
https://ria.ru/20230608/komissiya-1877013254.html
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разрушение каховской гэс, россия, херсонская область , происшествия, владимир сальдо, владимир леонтьев (новая каховка)
Разрушение Каховской ГЭС, Россия, Херсонская область , Происшествия, Владимир Сальдо, Владимир Леонтьев (Новая Каховка)
Пик подъема воды после разрушения Каховской ГЭС пройден, заявил Сальдо
Сальдо: основной пик подъема воды после разрушения Каховской ГЭС пройден