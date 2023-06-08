https://ria.ru/20230608/posol-1876837373.html

Посол России обвинил американские СМИ в дезинформации о Каховской ГЭС

Посол России обвинил американские СМИ в дезинформации о Каховской ГЭС - РИА Новости, 08.06.2023

Посол России обвинил американские СМИ в дезинформации о Каховской ГЭС

В американских СМИ идет целенаправленная кампания по дезинформации вокруг Каховской ГЭС при попытке властей США обелить киевский режим, заявил посол РФ в... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T00:37

2023-06-08T00:37

2023-06-08T00:44

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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. В американских СМИ идет целенаправленная кампания по дезинформации вокруг Каховской ГЭС при попытке властей США обелить киевский режим, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "В местных СМИ идет целенаправленная кампания по дезинформации вокруг Каховской ГЭС. Появилось множество инсинуаций на тему того, что Россия якобы сама подорвала важнейший инфраструктурный объект", - сообщил он. Антонов добавил, что американские власти выстроили свою риторику так, будто на Российской Федерации "в любом случае лежит ответственность за все инциденты, происходящие во время украинского конфликта". "Налицо очередная отчаянная попытка "обелить" киевский режим, на протяжении многих месяцев намеренно обстреливавший станцию", - отметил он. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

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в мире, россия, сша, анатолий антонов, владимир леонтьев (новая каховка), дмитрий песков