Рейтинг@Mail.ru
Посол России обвинил американские СМИ в дезинформации о Каховской ГЭС - РИА Новости, 08.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:37 08.06.2023 (обновлено: 00:44 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/posol-1876837373.html
Посол России обвинил американские СМИ в дезинформации о Каховской ГЭС
Посол России обвинил американские СМИ в дезинформации о Каховской ГЭС - РИА Новости, 08.06.2023
Посол России обвинил американские СМИ в дезинформации о Каховской ГЭС
В американских СМИ идет целенаправленная кампания по дезинформации вокруг Каховской ГЭС при попытке властей США обелить киевский режим, заявил посол РФ в... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T00:37
2023-06-08T00:44
в мире
россия
сша
анатолий антонов
владимир леонтьев (новая каховка)
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821628434_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_c034d5e3fa85c34d3f7a0b1a87554696.jpg
ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. В американских СМИ идет целенаправленная кампания по дезинформации вокруг Каховской ГЭС при попытке властей США обелить киевский режим, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "В местных СМИ идет целенаправленная кампания по дезинформации вокруг Каховской ГЭС. Появилось множество инсинуаций на тему того, что Россия якобы сама подорвала важнейший инфраструктурный объект", - сообщил он. Антонов добавил, что американские власти выстроили свою риторику так, будто на Российской Федерации "в любом случае лежит ответственность за все инциденты, происходящие во время украинского конфликта". "Налицо очередная отчаянная попытка "обелить" киевский режим, на протяжении многих месяцев намеренно обстреливавший станцию", - отметил он. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
https://ria.ru/20230608/terrorizm-1876836889.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821628434_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_e4cb10aefdc7a86232bfa0e8a69da399.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, анатолий антонов, владимир леонтьев (новая каховка), дмитрий песков
В мире, Россия, США, Анатолий Антонов, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Дмитрий Песков
Посол России обвинил американские СМИ в дезинформации о Каховской ГЭС

Посол России в США: в СМИ США идет кампания по дезинформации вокруг Каховской ГЭС

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в медиабанк
Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. В американских СМИ идет целенаправленная кампания по дезинформации вокруг Каховской ГЭС при попытке властей США обелить киевский режим, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«
"В местных СМИ идет целенаправленная кампания по дезинформации вокруг Каховской ГЭС. Появилось множество инсинуаций на тему того, что Россия якобы сама подорвала важнейший инфраструктурный объект", - сообщил он.
Антонов добавил, что американские власти выстроили свою риторику так, будто на Российской Федерации "в любом случае лежит ответственность за все инциденты, происходящие во время украинского конфликта".
"Налицо очередная отчаянная попытка "обелить" киевский режим, на протяжении многих месяцев намеренно обстреливавший станцию", - отметил он.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
Джо Байден и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
Посол России заявил, что США продолжат поддерживать украинский терроризм
00:23
 
В миреРоссияСШААнатолий АнтоновВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Дмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала