https://ria.ru/20230608/posevnaya-1876845160.html

Посевная кампания в ДНР проходит проще, чем в 2022 году, заявил бизнесмен

Посевная кампания в ДНР проходит проще, чем в 2022 году, заявил бизнесмен - РИА Новости, 08.06.2023

Посевная кампания в ДНР проходит проще, чем в 2022 году, заявил бизнесмен

Посевная кампания в Донецкой Народной Республике в этом году проходит легче, чем в 2022-м, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности гендиректора... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T06:00

2023-06-08T06:00

2023-06-08T06:00

донецкая народная республика

волновахский район

волноваха

экономика

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ВОЛНОВАХА (ДНР), 8 июн – РИА Новости. Посевная кампания в Донецкой Народной Республике в этом году проходит легче, чем в 2022-м, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности гендиректора сельхозпредприятия в Волновахском районе ДНР Андрей Мацагор. "Мы сеяли и в прошлом году, и в этом. В этом году намного легче. Сразу после освобождения было сложнее намного, мы не знали, что осталось в поле после освобождения: где минировалось, где не минировалось. Сейчас намного легче, мы знаем все свои площади", – сказал Мацагор. Он добавил, что облегчила нынешнюю посевную кампанию федеральная логистическая помощь. Войска ДНР освободили Волноваху в марте 2022 года. В этом году посевная в ДНР также стартовала в период активных боевых действий.

https://ria.ru/20230608/posevnaya-1876844922.html

донецкая народная республика

волновахский район

волноваха

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донецкая народная республика, волновахский район, волноваха, экономика