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Посевная кампания в ДНР проходит проще, чем в 2022 году, заявил бизнесмен - РИА Новости, 08.06.2023
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06:00 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/posevnaya-1876845160.html
Посевная кампания в ДНР проходит проще, чем в 2022 году, заявил бизнесмен
Посевная кампания в ДНР проходит проще, чем в 2022 году, заявил бизнесмен - РИА Новости, 08.06.2023
Посевная кампания в ДНР проходит проще, чем в 2022 году, заявил бизнесмен
Посевная кампания в Донецкой Народной Республике в этом году проходит легче, чем в 2022-м, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности гендиректора... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T06:00
2023-06-08T06:00
донецкая народная республика
волновахский район
волноваха
экономика
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ВОЛНОВАХА (ДНР), 8 июн – РИА Новости. Посевная кампания в Донецкой Народной Республике в этом году проходит легче, чем в 2022-м, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности гендиректора сельхозпредприятия в Волновахском районе ДНР Андрей Мацагор. "Мы сеяли и в прошлом году, и в этом. В этом году намного легче. Сразу после освобождения было сложнее намного, мы не знали, что осталось в поле после освобождения: где минировалось, где не минировалось. Сейчас намного легче, мы знаем все свои площади", – сказал Мацагор. Он добавил, что облегчила нынешнюю посевную кампанию федеральная логистическая помощь. Войска ДНР освободили Волноваху в марте 2022 года. В этом году посевная в ДНР также стартовала в период активных боевых действий.
https://ria.ru/20230608/posevnaya-1876844922.html
донецкая народная республика
волновахский район
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донецкая народная республика, волновахский район, волноваха, экономика
Донецкая Народная Республика, Волновахский район, Волноваха, Экономика
Посевная кампания в ДНР проходит проще, чем в 2022 году, заявил бизнесмен

Глава сельхозпредприятия Мацагор: посевная кампания в ДНР проходит проще, чем в 2022 году

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПосевные работы
Посевные работы - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Посевные работы. Архивное фото
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ВОЛНОВАХА (ДНР), 8 июн – РИА Новости. Посевная кампания в Донецкой Народной Республике в этом году проходит легче, чем в 2022-м, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности гендиректора сельхозпредприятия в Волновахском районе ДНР Андрей Мацагор.
«
"Мы сеяли и в прошлом году, и в этом. В этом году намного легче. Сразу после освобождения было сложнее намного, мы не знали, что осталось в поле после освобождения: где минировалось, где не минировалось. Сейчас намного легче, мы знаем все свои площади", – сказал Мацагор.
Он добавил, что облегчила нынешнюю посевную кампанию федеральная логистическая помощь.
Войска ДНР освободили Волноваху в марте 2022 года. В этом году посевная в ДНР также стартовала в период активных боевых действий.
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Донецкая Народная РеспубликаВолновахский районВолновахаЭкономика
 
 
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