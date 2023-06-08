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Сроки посевной в ДНР сдвинулись из-за дождей
Сроки посевной в ДНР сдвинулись из-за дождей - РИА Новости, 08.06.2023
Сроки посевной в ДНР сдвинулись из-за дождей
Сроки посевной в ДНР сдвинулись из-за дождей, часть площадей остаются незасеянными, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности гендиректора... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T05:57
2023-06-08T05:57
2023-06-08T05:57
экономика
донецкая народная республика
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ВОЛНОВАХА (ДНР), 8 июн – РИА Новости. Сроки посевной в ДНР сдвинулись из-за дождей, часть площадей остаются незасеянными, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности гендиректора сельхозпредприятия в Волновахском районе Андрей Мацагор. По его словам, погодные условия – основная проблема нынешней посевной. "Апрель был дождливый, часть мая была дождливая. Это отодвинуло сроки посева пропашных культур. Причем за месяц выпал полугодичный объем осадков. Хорошо, когда есть много влаги, но ее было прямо с избытком. Если бы не такая масса дождей, посев бы был уже закончен. А так он сейчас где-то в стадии 80%, еще около 20% площадей нам нужно посеять. Это около 1500 гектаров", – рассказал Мацагор о посевных работах, которые ведет его предприятие. Он добавил, что посеяны кукуруза, сорго, гречиха. Досеваются подсолнечные культуры. Посевная в ДНР началась в марте, в период активных боевых действий. По данным министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР на 6 июня, посевная технических культур преодолела экватор – засеяно 55% площадей (66,7 тысячи гектаров), на 61% выполнен посев поздних зерновых культур.
https://ria.ru/20230426/posevnaya-1867799133.html
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экономика, донецкая народная республика, волновахский район
Экономика, Донецкая Народная Республика, Волновахский район
Сроки посевной в ДНР сдвинулись из-за дождей
Глава сельхозпредприятия Мацагор: сроки посевной в ДНР сдвинулись из-за дождей
ВОЛНОВАХА (ДНР), 8 июн – РИА Новости. Сроки посевной в ДНР сдвинулись из-за дождей, часть площадей остаются незасеянными, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности гендиректора сельхозпредприятия в Волновахском районе Андрей Мацагор.
По его словам, погодные условия – основная проблема нынешней посевной. "Апрель был дождливый, часть мая была дождливая. Это отодвинуло сроки посева пропашных культур. Причем за месяц выпал полугодичный объем осадков. Хорошо, когда есть много влаги, но ее было прямо с избытком. Если бы не такая масса дождей, посев бы был уже закончен. А так он сейчас где-то в стадии 80%, еще около 20% площадей нам нужно посеять. Это около 1500 гектаров", – рассказал Мацагор о посевных работах, которые ведет его предприятие.
Он добавил, что посеяны кукуруза, сорго, гречиха. Досеваются подсолнечные культуры.
Посевная в ДНР началась в марте, в период активных боевых действий. По данным министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР на 6 июня, посевная технических культур преодолела экватор – засеяно 55% площадей (66,7 тысячи гектаров), на 61% выполнен посев поздних зерновых культур.
Посевная в Липецкой области идет опережающими темпами