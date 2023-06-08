Рейтинг@Mail.ru
Сроки посевной в ДНР сдвинулись из-за дождей - РИА Новости, 08.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:57 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/posevnaya-1876844922.html
Сроки посевной в ДНР сдвинулись из-за дождей
Сроки посевной в ДНР сдвинулись из-за дождей - РИА Новости, 08.06.2023
Сроки посевной в ДНР сдвинулись из-за дождей
Сроки посевной в ДНР сдвинулись из-за дождей, часть площадей остаются незасеянными, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности гендиректора... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T05:57
2023-06-08T05:57
экономика
донецкая народная республика
волновахский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782543858_156:167:2590:1536_1920x0_80_0_0_9bf9e6911ad94ea8c72158b5057b6bab.jpg
ВОЛНОВАХА (ДНР), 8 июн – РИА Новости. Сроки посевной в ДНР сдвинулись из-за дождей, часть площадей остаются незасеянными, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности гендиректора сельхозпредприятия в Волновахском районе Андрей Мацагор. По его словам, погодные условия – основная проблема нынешней посевной. "Апрель был дождливый, часть мая была дождливая. Это отодвинуло сроки посева пропашных культур. Причем за месяц выпал полугодичный объем осадков. Хорошо, когда есть много влаги, но ее было прямо с избытком. Если бы не такая масса дождей, посев бы был уже закончен. А так он сейчас где-то в стадии 80%, еще около 20% площадей нам нужно посеять. Это около 1500 гектаров", – рассказал Мацагор о посевных работах, которые ведет его предприятие. Он добавил, что посеяны кукуруза, сорго, гречиха. Досеваются подсолнечные культуры. Посевная в ДНР началась в марте, в период активных боевых действий. По данным министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР на 6 июня, посевная технических культур преодолела экватор – засеяно 55% площадей (66,7 тысячи гектаров), на 61% выполнен посев поздних зерновых культур.
https://ria.ru/20230426/posevnaya-1867799133.html
донецкая народная республика
волновахский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782543858_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_79c99f4aba8194111062c3b2ce88d53b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, донецкая народная республика, волновахский район
Экономика, Донецкая Народная Республика, Волновахский район
Сроки посевной в ДНР сдвинулись из-за дождей

Глава сельхозпредприятия Мацагор: сроки посевной в ДНР сдвинулись из-за дождей

© РИА Новости / Виталий ТимкивПредпосевная культивация почвы
Предпосевная культивация почвы - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Предпосевная культивация почвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛНОВАХА (ДНР), 8 июн – РИА Новости. Сроки посевной в ДНР сдвинулись из-за дождей, часть площадей остаются незасеянными, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности гендиректора сельхозпредприятия в Волновахском районе Андрей Мацагор.
По его словам, погодные условия – основная проблема нынешней посевной. "Апрель был дождливый, часть мая была дождливая. Это отодвинуло сроки посева пропашных культур. Причем за месяц выпал полугодичный объем осадков. Хорошо, когда есть много влаги, но ее было прямо с избытком. Если бы не такая масса дождей, посев бы был уже закончен. А так он сейчас где-то в стадии 80%, еще около 20% площадей нам нужно посеять. Это около 1500 гектаров", – рассказал Мацагор о посевных работах, которые ведет его предприятие.
Он добавил, что посеяны кукуруза, сорго, гречиха. Досеваются подсолнечные культуры.
Посевная в ДНР началась в марте, в период активных боевых действий. По данным министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР на 6 июня, посевная технических культур преодолела экватор – засеяно 55% площадей (66,7 тысячи гектаров), на 61% выполнен посев поздних зерновых культур.
Весенние полевые работы на полях - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
Посевная в Липецкой области идет опережающими темпами
26 апреля, 10:39
 
ЭкономикаДонецкая Народная РеспубликаВолновахский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала