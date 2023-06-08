https://ria.ru/20230608/pomosch-1876861608.html

Шольц призвал готовиться к тому, что придется еще долго помогать Украине

Шольц призвал готовиться к тому, что придется еще долго помогать Украине - РИА Новости, 08.06.2023

Шольц призвал готовиться к тому, что придется еще долго помогать Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал готовиться к тому, что придется еще долго помогать Украине, об этом он рассказал в интервью, которое в четверг опубликовала... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T10:02

2023-06-08T10:02

2023-06-08T10:02

специальная военная операция на украине

в мире

россия

олаф шольц

украина

владимир путин

серджо маттарелла

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846907436_0:0:3408:1917_1920x0_80_0_0_c2696d579eed48570aff3c6055b94a82.jpg

РИМ, 8 июн – РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал готовиться к тому, что придется еще долго помогать Украине, об этом он рассказал в интервью, которое в четверг опубликовала миланская газета Corriere della Sera. "Мы не знаем, когда закончится эта война. Но ясно одно: у президента (РФ) Путина есть возможность положить ей конец немедленно, прекратив боевые действия и выведя войска. За этим могли бы последовать переговоры о справедливом мире между Украиной и Россией, как давно предлагает Киев", - отметил он, обвинив Москву в отстаивании "максимальных империалистических требований". "Поэтому мы должны подготовиться к тому, что нам еще долго придется помогать Украине. И мы будем поддерживать Украину в достижении справедливого и прочного мира. С этой целью мы проводим интенсивные обмены с Украиной и многими другими странами мира", - указал Шольц. По словам канцлера, пока речь идет о том, чтобы "помочь Украине защитить себя". "Главная цель - справедливый мир и прекращение этой ужасной войны, которая приносит столько страданий и разрушений", - подчеркнул он. Что касается ситуации, которая возникнет по окончании конфликта, то Шольц указал на необходимость конкретных обязательств со стороны партнеров и союзников Украины для укрепления ее безопасности. "Мы уже обсуждаем это с украинскими политиками и нашими ближайшими союзниками", - сказал он. "Украина принадлежит к европейской семье. Мы полны решимости поддержать ее на пути вступления в ЕС. Всем ясно, что присоединение к Европейскому союзу может произойти только после того, как будут удовлетворены критерии для вступления. ЕС также должен выполнить свои задания, чтобы быть в состоянии принять новых членов", - констатировал Шольц. В четверг состоится визит Шольца в Рим, в ходе которого он встретится с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230605/pomosch-1876294125.html

https://ria.ru/20230603/ukraina-1875811373.html

https://ria.ru/20230604/ukraina-1875843236.html

https://ria.ru/20230605/politika-1875316499.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, олаф шольц, украина, владимир путин, серджо маттарелла, нато