https://ria.ru/20230608/poisk-1877101894.html
США и Британия будут активнее искать поддерживающих спецоперацию
США и Британия будут активнее искать поддерживающих спецоперацию - РИА Новости, 08.06.2023
США и Британия будут активнее искать поддерживающих спецоперацию
США и Великобритания намерены расширить обмен данными для выявления физических и юридических лиц, содействующих специальной военной операции РФ на Украине,... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T22:49
2023-06-08T22:49
2023-06-08T22:49
в мире
риши сунак
сша
великобритания
джо байден
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148568/61/1485686175_0:372:7076:4352_1920x0_80_0_0_6fea3a5267332153730a233321e85e44.jpg
ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. США и Великобритания намерены расширить обмен данными для выявления физических и юридических лиц, содействующих специальной военной операции РФ на Украине, говорится в совместной декларации двух стран, опубликованной в четверг Белым домом. "Мы намерены усовершенствовать наши возможности по сбору, анализу и обмену информацией и данными... от наших финансовых учреждений и предприятий, включая выявление компаний и лиц, финансово поддерживающих или способствующих финансированию российской военной машины", - говорится в заявлении, приуроченном к встрече лидеров двух стран, состоявшейся в Вашингтоне. Британский премьер Риши Сунак находится с двухдневным визитом в Вашингтоне.
https://ria.ru/20230608/obeschaniya-1877029668.html
сша
великобритания
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148568/61/1485686175_389:0:6685:4722_1920x0_80_0_0_63574a383b1b8fe14203b0ca91becc1a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, риши сунак, сша, великобритания, джо байден, россия, экономика
В мире, Риши Сунак, США, Великобритания, Джо Байден, Россия, Экономика
США и Британия будут активнее искать поддерживающих спецоперацию
США и Британия расширят обмен данными для выявления компаний, поддерживающих спецоперацию