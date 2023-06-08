https://ria.ru/20230608/poisk-1877101894.html

США и Британия будут активнее искать поддерживающих спецоперацию

США и Британия будут активнее искать поддерживающих спецоперацию - РИА Новости, 08.06.2023

США и Британия будут активнее искать поддерживающих спецоперацию

США и Великобритания намерены расширить обмен данными для выявления физических и юридических лиц, содействующих специальной военной операции РФ на Украине,... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T22:49

2023-06-08T22:49

2023-06-08T22:49

в мире

риши сунак

сша

великобритания

джо байден

россия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148568/61/1485686175_0:372:7076:4352_1920x0_80_0_0_6fea3a5267332153730a233321e85e44.jpg

ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. США и Великобритания намерены расширить обмен данными для выявления физических и юридических лиц, содействующих специальной военной операции РФ на Украине, говорится в совместной декларации двух стран, опубликованной в четверг Белым домом. "Мы намерены усовершенствовать наши возможности по сбору, анализу и обмену информацией и данными... от наших финансовых учреждений и предприятий, включая выявление компаний и лиц, финансово поддерживающих или способствующих финансированию российской военной машины", - говорится в заявлении, приуроченном к встрече лидеров двух стран, состоявшейся в Вашингтоне. Британский премьер Риши Сунак находится с двухдневным визитом в Вашингтоне.

https://ria.ru/20230608/obeschaniya-1877029668.html

сша

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, риши сунак, сша, великобритания, джо байден, россия, экономика