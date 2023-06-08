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США и Британия будут активнее искать поддерживающих спецоперацию - РИА Новости, 08.06.2023
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22:49 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/poisk-1877101894.html
США и Британия будут активнее искать поддерживающих спецоперацию
США и Британия будут активнее искать поддерживающих спецоперацию - РИА Новости, 08.06.2023
США и Британия будут активнее искать поддерживающих спецоперацию
США и Великобритания намерены расширить обмен данными для выявления физических и юридических лиц, содействующих специальной военной операции РФ на Украине,... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T22:49
2023-06-08T22:49
в мире
риши сунак
сша
великобритания
джо байден
россия
экономика
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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. США и Великобритания намерены расширить обмен данными для выявления физических и юридических лиц, содействующих специальной военной операции РФ на Украине, говорится в совместной декларации двух стран, опубликованной в четверг Белым домом. "Мы намерены усовершенствовать наши возможности по сбору, анализу и обмену информацией и данными... от наших финансовых учреждений и предприятий, включая выявление компаний и лиц, финансово поддерживающих или способствующих финансированию российской военной машины", - говорится в заявлении, приуроченном к встрече лидеров двух стран, состоявшейся в Вашингтоне. Британский премьер Риши Сунак находится с двухдневным визитом в Вашингтоне.
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в мире, риши сунак, сша, великобритания, джо байден, россия, экономика
В мире, Риши Сунак, США, Великобритания, Джо Байден, Россия, Экономика
США и Британия будут активнее искать поддерживающих спецоперацию

США и Британия расширят обмен данными для выявления компаний, поддерживающих спецоперацию

© Fotolia / Andrey PopovЛупа
Лупа - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© Fotolia / Andrey Popov
Лупа. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. США и Великобритания намерены расширить обмен данными для выявления физических и юридических лиц, содействующих специальной военной операции РФ на Украине, говорится в совместной декларации двух стран, опубликованной в четверг Белым домом.
"Мы намерены усовершенствовать наши возможности по сбору, анализу и обмену информацией и данными... от наших финансовых учреждений и предприятий, включая выявление компаний и лиц, финансово поддерживающих или способствующих финансированию российской военной машины", - говорится в заявлении, приуроченном к встрече лидеров двух стран, состоявшейся в Вашингтоне.
Британский премьер Риши Сунак находится с двухдневным визитом в Вашингтоне.
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