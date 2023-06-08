https://ria.ru/20230608/pogoda-1876849005.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 08.06.2023

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Переменная облачность, без существенных осадков и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T08:04

2023-06-08T08:04

2023-06-08T08:04

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Переменная облачность, без существенных осадков и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что в четверг большая часть столичного региона будет находиться под влиянием небольшого промежуточного гребня антициклона. В южных районах области скажется влияние атмосферного фронта. "В такой ситуации в Москве и по Московской области переменная облачность, без существенных осадков, на юге региона пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 22-24 градусов, в Подмосковье плюс 20-25 градусов", - сказал Леус. По словам специалиста, ветер будет дуть западный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, барометры покажут 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.

https://ria.ru/20230605/moskva-1876235108.html

москва

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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода