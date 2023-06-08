https://ria.ru/20230608/podgotovka-1876847632.html
Инструкторы рассказали о подготовке добровольцев в ЛНР
Инструкторы рассказали о подготовке добровольцев в ЛНР - РИА Новости, 08.06.2023
Инструкторы рассказали о подготовке добровольцев в ЛНР
Добровольцы, прибывшие в зону проведения специальной военной операции, проходят на полигонах в ЛНР расширенную подготовку - не только огневую, но и инженерную,... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T07:08
2023-06-08T07:08
2023-06-08T07:08
специальная военная операция на украине
безопасность
лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865761392_0:347:2850:1950_1920x0_80_0_0_f98a61c824830d0df26b54009c915f06.jpg
ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Добровольцы, прибывшие в зону проведения специальной военной операции, проходят на полигонах в ЛНР расширенную подготовку - не только огневую, но и инженерную, также им рассказывают о минно-взрывном деле и тактической медицине, сообщили работающие с ними инструкторы. "Ребята спрашивают в основном о том, чего еще стоит опасаться (минных заграждений - ред.), что можно деактивировать, разминировать и как обойти подобные препятствия и ловушки", - рассказал журналистам инструктор по инженерной подготовке. Как передает корреспондент РИА Новости, важный акцент делается именно на минно-взрывном деле, чтобы добровольцы в ходе боевых действий могли себя максимально обезопасить, так как противник применяет огромный спектр мин и взрывных устройств.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865761392_0:0:2600:1950_1920x0_80_0_0_81402f434b06aacef650f41b0ea3bfea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, ЛНР
Инструкторы рассказали о подготовке добровольцев в ЛНР
Инструкторы рассказали, как добровольцы перед СВО проходят расширенную подготовку в ЛНР
ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Добровольцы, прибывшие в зону проведения специальной военной операции, проходят на полигонах в ЛНР расширенную подготовку - не только огневую, но и инженерную, также им рассказывают о минно-взрывном деле и тактической медицине, сообщили работающие с ними инструкторы.
"Ребята спрашивают в основном о том, чего еще стоит опасаться (минных заграждений - ред.), что можно деактивировать, разминировать и как обойти подобные препятствия и ловушки", - рассказал журналистам инструктор по инженерной подготовке.
Как передает корреспондент РИА Новости, важный акцент делается именно на минно-взрывном деле, чтобы добровольцы в ходе боевых действий могли себя максимально обезопасить, так как противник применяет огромный спектр мин и взрывных устройств.