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Инструкторы рассказали о подготовке добровольцев в ЛНР - РИА Новости, 08.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:08 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/podgotovka-1876847632.html
Инструкторы рассказали о подготовке добровольцев в ЛНР
Инструкторы рассказали о подготовке добровольцев в ЛНР - РИА Новости, 08.06.2023
Инструкторы рассказали о подготовке добровольцев в ЛНР
Добровольцы, прибывшие в зону проведения специальной военной операции, проходят на полигонах в ЛНР расширенную подготовку - не только огневую, но и инженерную,... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T07:08
2023-06-08T07:08
специальная военная операция на украине
безопасность
лнр
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ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Добровольцы, прибывшие в зону проведения специальной военной операции, проходят на полигонах в ЛНР расширенную подготовку - не только огневую, но и инженерную, также им рассказывают о минно-взрывном деле и тактической медицине, сообщили работающие с ними инструкторы. "Ребята спрашивают в основном о том, чего еще стоит опасаться (минных заграждений - ред.), что можно деактивировать, разминировать и как обойти подобные препятствия и ловушки", - рассказал журналистам инструктор по инженерной подготовке. Как передает корреспондент РИА Новости, важный акцент делается именно на минно-взрывном деле, чтобы добровольцы в ходе боевых действий могли себя максимально обезопасить, так как противник применяет огромный спектр мин и взрывных устройств.
РИА Новости
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безопасность, лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, ЛНР
Инструкторы рассказали о подготовке добровольцев в ЛНР

Инструкторы рассказали, как добровольцы перед СВО проходят расширенную подготовку в ЛНР

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО
Военнослужащие подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Добровольцы, прибывшие в зону проведения специальной военной операции, проходят на полигонах в ЛНР расширенную подготовку - не только огневую, но и инженерную, также им рассказывают о минно-взрывном деле и тактической медицине, сообщили работающие с ними инструкторы.
"Ребята спрашивают в основном о том, чего еще стоит опасаться (минных заграждений - ред.), что можно деактивировать, разминировать и как обойти подобные препятствия и ловушки", - рассказал журналистам инструктор по инженерной подготовке.
Как передает корреспондент РИА Новости, важный акцент делается именно на минно-взрывном деле, чтобы добровольцы в ходе боевых действий могли себя максимально обезопасить, так как противник применяет огромный спектр мин и взрывных устройств.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛНР
 
 
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