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Инструкторы рассказали о подготовке добровольцев в ЛНР

Инструкторы рассказали о подготовке добровольцев в ЛНР - РИА Новости, 08.06.2023

Инструкторы рассказали о подготовке добровольцев в ЛНР

Добровольцы, прибывшие в зону проведения специальной военной операции, проходят на полигонах в ЛНР расширенную подготовку - не только огневую, но и инженерную,... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T07:08

2023-06-08T07:08

2023-06-08T07:08

специальная военная операция на украине

безопасность

лнр

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ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Добровольцы, прибывшие в зону проведения специальной военной операции, проходят на полигонах в ЛНР расширенную подготовку - не только огневую, но и инженерную, также им рассказывают о минно-взрывном деле и тактической медицине, сообщили работающие с ними инструкторы. "Ребята спрашивают в основном о том, чего еще стоит опасаться (минных заграждений - ред.), что можно деактивировать, разминировать и как обойти подобные препятствия и ловушки", - рассказал журналистам инструктор по инженерной подготовке. Как передает корреспондент РИА Новости, важный акцент делается именно на минно-взрывном деле, чтобы добровольцы в ходе боевых действий могли себя максимально обезопасить, так как противник применяет огромный спектр мин и взрывных устройств.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, лнр